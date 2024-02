Addio a Ndakasi, la gorilla star dei selfie, trovata cucciola aggrappata alla mamma uccisa dai bracconieri

Morta abbracciata al "padre umano"

"L'ho amata come una bambina"

Divenne una star per questa foto

Stop al bracconaggio, arrestata la mattanza

E' morta, femmina didi circa 14 anni, assurta al ruolo di star dopo unnel 2019L'animale è deceduto lo scorso 26 settembre dopo una lunga malattia, ma solo ora la notizia è stata diffusa dalla direzione del Virunga National Park, nella Repubblica Democratica del Congo. “È con tristezza che Virunga annuncia la morte dell’amata gorilla di montagna, Ndakasi, che per oltre dieci anni era stata sottoposta a cure dal Senkwekwe Center del Parco - si legge nel cominicato - Ndakasi ha esalato il suo ultimo respiro tra le amorevoli braccia del suo”, continua il comunicato della struttura. Il, situato all’interno del parco, è l’unica struttura al mondo che si occupa di gorilla di montagnaBauma si è preso cura di Ndakasi nel, quando i ranger la trovaronosotto i colpi dei. La cucciola aveva solo. Troppo vulnerabile per tornare in natura, Ndakasi era stata trasferita in un centro di soccorso a, dove a prendersi cura di lei e’ sempre stato, che le ha dato calore e conforto per aiutarla a recuperare dal trauma della perdita della sua famiglia. E proprio tra le braccia di Andrè la gorilla, nel frattempo cresciuta nella struttura che accoglie altri gorilla di montagna orfani, è deceduta. La foto dei due, ritratti insieme, con Ndakasi abbandonata sul petto del suo ‘padre umano’ è struggente.“È stato un privilegio sostenere e prendersi cura di una creatura così amorevole, soprattutto sapendo il trauma che Ndakasi ha subito in giovanissima età - ha detto André Bauma - La natura dolce e l’intelligenza di Ndakasi mi hanno aiutato a capire lae perché dovremmo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerle”. “Sono orgoglioso di aver chiamato Ndakasi la mia amica - continua Bauma - L’hoe la sua personalità allegra mi portava a sorridere ogni volta che interagivo con lei. Mancherà a tutti noi di Virunga, ma saremo per sempre grati per lache Ndakasivite nel tempo che ha trascorso qui ”.Ndakasi, riporta la Cnn, ha partecipato a diversi, tra cui un documentario chiamato “Virunga”, ma è stato il suo "" nel 2019 a procurarle fama globale. Nell’immagine, divenuta virale e che ha fatto il giro dei social di tutto il mondo,è ritratta accanto a un altro gorilla femmina, chiamato. La coppia sembra essere naturale di fronte alla macchina fotografica; una sta orgogliosamente in unacon i piedi ben distanziati, mentre l’altra si sporge in avanti perinsieme al ranger del parcoQuando Ndakasi è nata, i gorilla di montagna erano in forte pericolo a causa di. Grazie a una serie di misure prese dalle autorità la situazione sembra essere migliorata: si è passati dai 720 esemplari del 2007 ai 1.063 del 2021. “La morte di Ndakasi rende ancor più urgente l’importanza di proteggere i gorilla nel loro, dove prosperano e dove la loro aspettativa di vita è maggiore”, è l'allarme lanciato da Bauma.