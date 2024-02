Allarme Wwf nella giornata mondiale dell'elefante: pachidermi decimati in Africa

Bracconaggio per l'avorio

Alghe tossiche

Cosa fare per salvare gli elefanti?

Crisi climatica, bracconaggio, conflitti con le popolazioni locali: solo negli ultimi dieci anni, ilè diminuito di oltre il 20%. E la situazione appare ancora più drammatica se si guarda alle: in quattro paesi dell'Africa centrale, le popolazioni di elefante di foresta sono diminuite di circa ilnegli ultimi anni. Triste primato alla(inserita dall'Unesco tra le aree World Heritage a rischio) con oltre il 90% degli elefanti sterminati negli ultimi 40 anni a causa dell'aumento del bracconaggio. Qui, la popolazione è passata daiagli attualiIn totale si stima che iluccida ogni anno circa 20.000 (il 4% della popolazione mondiale) elefanti africani a causa del commercio illegale di, alimentato dalla criminalità organizzata globale, dell’ incrementato dalla grande domanda proveniente dai, ed anche della sempre più diffusa presenza di gruppi terroristici, che spesso gestiscono il commercio illegale di parti di animali selvatici, quale importante fonte di guadagno. Dati drammatici che ilrende noti oggi,2021, in occasione della. Oggi sono meno digli elefanti che sopravvivono in. Tanto che sia l’elefante di foresta (Loxodonta africana) che quello di savana, Loxodonta cyclotis (recenti, approfondite ricerche sul genoma della famiglia Elephantidae, hanno infatti rivelato infatti l’esistenza di due specie distinte), sono stati nel 2021 per la prima volta inclusi nellepiù elevato nella lista rossa della Iucn. Il secondo è definito ‘specie’, il primo addirittura “in” di estinzione, ovvero il più alto livello di allarme.Oltre al bracconaggio, gli elefanti soffrono anche a causa dell’invadenza degli umani: un recente studio pubblicato su Current Biology dimostra infatti che, proprio a causa dell’uomo, gli elefanti, pur avendo a disposizione almeno altri 18milioni di km2 per il proprio habitat, occupano meno di un quinto dello spazio idoneo disponibile. In totale solo 17% del territorio che potrebbe ospitare gli elefanti è effettivamente abitato dai pachidermi.Infine la crisi climatica che determina problemi sempre maggiori, mettendo a rischio intere popolazioni di elefanti. Nel Delta dell’o, uno dei più grandi delta interni del mondo situato trache ospita una colonia di 130mila pachidermi, nel maggio 2020 sono stati rinvenuti 169 elefanti morti intorno ad alcune aree umide, uccisi con ogni probabilità dalla quantità crescente di, i cianobatteri, comparse nelle pozze d’acqua che gli animali frequentano quotidianamente per abbeverarsi. Secondo gli esperti, la comparsa in quantità così massiccia dei microrganismi sarebbe una diretta e drammatica conseguenza del riscaldamento globale in atto. Iinfatti, in quantità elevate, possono uccidere i mammiferi interferendo con la capacità del sistema nervoso di inviare input elettrici ai muscoli di differenti parti del corpo, portando spesso a paralisi e ad insufficienza cardiaca o respiratoria.Per il Wwf la soluzione è chiara: lotta al, adozione dipiù severe ed efficaci (anche in merito aldi avorio) e una migliore gestione e protezione deiin cui vivono ancora gli elefanti, con l’obiettivo prioritario di promuovere unatra uomini e pachidermi, sono state azioni cruciali per la conservazione degli elefanti in diverse aree strategiche in Africa. “Il declino degli elefanti è evidente, ma è possibile invertire il trend, come dimostrato da alcuni esempi virtuosi” dice l’associazione ambientalista