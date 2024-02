Barriera corallina australiana: lo 'sbiancamento' colpisce il 91% della superficie

Sei 'sbiancamenti di massa' dal 1998 a oggi

Buone notizie e cattivi presagi

emissioni da combustibili fossili deve essere una priorità assoluta per il prossimo governo australiano, dopo le elezioni federali del 21 maggio. Lissa Schindler, responsabile della campagna dell'Australian Marine Conservation Society, il rapporto dell'Authority è "una terribile notizia per chi ama la Barriera" e "l'ennesima dimostrazione" che tagliare ledeve essere una priorità assoluta per il prossimo governo australiano, dopo le elezioni federali del 21 maggio.

Ildella Great Barrier Reef – la– è vittima del cosiddetto ‘’, fenomeno che si verifica quando le temperature dell’acqua raggiungonodella media, rischiando di. È un vero e proprio grido d’allarme sui cambiamenti climatici quello che viene dagli antipodi, dove quasi tutta la superficie della più grande barriera corallina al mondo è vittima delregistrato a partire dal 1998, con 654 su 719 banchi di corallo fortemente danneggiati. Tanto che il World Heritage Committee dell’Unesco sta rivalutando di inserirla tra i siti classificati comeLa notizia è stata diffusa dagli studiosi del Parco Marino della Grande Barriera che, durante2021-2022, ovvero nel periodo che va da dicembre fin quasi ad aprile, hanno sorvolato i 2,300 km di superficie di corallo, al largo della costa nordest del continente, per monitorarne la salute e valutare i livelli di sbiancamento. Il primo episodio di questo tipo registrato risale al, mentre solo dal 2016 a oggi se ne sono verificati quattro, a dimostrazione che anche gliprofondamente. “Le acque intorno alla Grande Barriera Corallina si sono riscaldate all'inizio del dicembre 2021, superando le massime storiche estive che si verificano in genere nei mesi più caldi. Le acque oceaniche hanno continuato adper tutta l'estate fino all'inizio di aprile 2022, con tre distinte ondate di calore che hanno aumentato lo stress termico nella Grande Barriera Corallina centrale e settentrionale”, ha fatto sapere l’Autorità del Parco Marino. “Questa prolungata esposizione al calore ha portato a uno sbiancamento di massa dei coralli in tutta la Grande Barriera Corallina,”.La buona notizia è che, nonostante siano stati sottoposti a un severo stress termico, ie che torneranno a riprendere la loro colorazione nei mesi più freschi. Ma è l’unica. Secondo quanto ha dichiarato al