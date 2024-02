Biodiversità, un milione di specie a rischio estinzione nei prossimi decenni

La scomparsa silenziosa

Biodiversità, una rete di sicurezza

Biodiversità:di specie a rischio estinzione nei prossimi decenni. Si tratta di un quarto di quelle conosciute e la pessima notizia è che potremmo salutare la metà di esse già entro il 2099, quindi tra 75 anni circa. Una bazzecola nella scala del tempo. Naturalmente nel corso della storia, le varie forme animali e vegetali si sono sempre estinte, per motivi vari, endogeni o esogeni. Ma a preoccupare ècon quei questo accade oggi.La natura, insomma, sta diminuendo a livello globale a tassi senza precedenti, con un ritmo che sta accelerando. Gli attualidelle varie presenze in natura sono, infatti, da cento a mille volte superiori alla media delle estinzioni della storia del pianeta. Questi numeri portano a riferire il tempo che stiamo vivendo come sesta estinzione di massa, dopo quelle precedenti causate da, tra le quali tutti conoscono quella che portò alla fine dei dinosauri, 65 milioni di anni fa.A dirlo è l' Ipbes , la Piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, massima autorità scientifica in tema di biodiversità , nell'ultimo rapporto "Assessment Report on the Different Value and Valuation of Nature" presentato a Roma, presso la sede italiana del Parlamento Europeo. Gli autori del rapporto parlano di "" e accusano la distruzione e degradazione degli habitat a loro disposizione il sovra-sfruttamento, l’inquinamento, i cambiamenti climatici e la diffusione di varietà aliene invasive. Tutti fattori che mettono direttamente e indirettamente in pericolo le categorie ‘fragili’, portando a una riduzione delle loro probabilità di sopravvivenza nel lungo periodo.Non tutte le classi animali e vegetali sono minacciate allo stesso modo. Tra quelle a rischio estinzione ci sono oltre il 40% delle specie di anfibi, una varietà di coralli su 3, il 30% dei mammiferi marini e il 10% degli insetti. Del resto la scomparsa di massa è già in corso. Per l’Ipbes, la biomassa deiè diminuita dell’82%, mentre è aumentata esponenzialmente quella dell’uomo e degli animali domestici, tanto da rappresentare oggi il 94% del totale. Ma la scomparsa silenziosa riguarda anche gli animali che vengono selezionati e allevati dall’uomo. Almeno il 9% di tutte le categorie diper l’alimentazione o l’agricoltura, calcola l’Ipbes, sono state portate alla scomparsa e almeno 1000 sono attualmente minacciate.“La biodiversità e i contributi della natura alle persone sono il nostro patrimonio comune e la più importante 'rete di sicurezza' a sostegno della vita dell’umanità" sottolinea Isprambiente che ha presentato il rapporto, curato da 82 esperti di scienze sociali, economiche e umanistiche. "Molti contributi fondamentali che ci offre la natura - continua il comunicato - dal cibo al legno e al sequestro del carbonio, stanno diminuendo rapidamente, così come la. Secondo Isprambiente "pur in presenza di questi aspetti negativi abbiamo ancora i mezzi per garantire un futuro sostenibile per le persone e il pianeta”.