Cambiamento climatico, paura per conseguenze dirette

A livello globale, in media solo il 24% crede che i mezzi di informazione rappresentino accuratamente gli impatti del cambiamento climatico, mentre per il 42% sono addirittura sottovalutati. L’Italia si distacca, anche se di poco, dalla media globale dimostrandosi più critica verso il buon servizio svolto dai mezzi di informazione, con il 47% che pensa che il sistema informativo sottostimi gli effetti del cambiamento climatico.

La necessità di agire

La mancanza di informazioni trasparenti ha alimentato la sfiducia pubblica. La COP28 si svolge in un contesto in cui la fiducia nei confronti delle azioni governative e aziendali per affrontare il cambiamento climatico è bassa.

Infatti, passando in rassegna le azioni concrete messe in campo, a livello globale, solo il 36% degli intervistati ritiene che il proprio governo stia lavorando duramente per affrontare le conseguenze del climate change. In ben 21 dei 31 Paesi esaminati, tra cui l’Italia, più della metà della popolazione ritiene che il proprio governo non faccia abbastanza per combatterlo. È evidente, quindi, la richiesta per una leadership politica globale più incisiva e impegnata per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti a livello internazionale.

La fiducia negli sforzi delle imprese per affrontare il cambiamento climatico è anch'essa bassa, pari al 32% a livello globale. Particolarmente severa l’Italia, che registra giudizi sulle imprese ancora più negativi della media internazionale. Infatti, solo il 27% considera soddisfacenti le azioni messe in campo dalla business community. Le aziende sono addirittura accusate di greenwashing: a livello globale il 71% pensa che le imprese utilizzino dichiarazioni ambientali senza impegnarsi concretamente, dato confermato anche in Italia (68%).

Nondimeno, emerge una consapevolezza diffusa della responsabilità individuale. Quasi sei intervistati su dieci (59%) ritengono che le persone non si stiano impegnando abbastanza per affrontare il cambiamento climatico. L'America Latina, in particolare, esprime una critica marcata con il 79% dei cittadini in Perù, il 77% in Argentina e il 77% in Colombia che sostengono questa posizione.

Questi dati evidenziano la necessità di una maggiore mobilitazione e consapevolezza pubblica per affrontare la crisi climatica. La COP28 si presenta come un momento critico nella lotta contro il cambiamento climatico. Affrontare queste sfide richiede un impegno globale e collaborativo, con la necessità di tradurre le preoccupazioni in azioni concrete. Mentre la comunità internazionale si prepara a riunirsi a Dubai, è fondamentale che i decisori politici, le imprese e i cittadini si uniscano per adottare strategie ambiziose e per invertire la rotta verso un futuro sostenibile.