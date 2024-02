Colombia, la linea telefonica "Calma" contro violenza, machismo e stereotipi di genere per gli uomini

: piaghe che colpiscono le donne di tutto il mondo. Purtroppo, molto spesso, ne sonoe lequesto tipo di comportamenti sono. Ma si può fare qualcosa, invece, per prevenirle, partendo proprio dagli uomini che le compiono o temono di farlo. A Bogotà, capitale della Colombia, da un anno è stata infatti attivata unache però. A proporne l'introduzione è stata, prima donna e prima sindaca gay dichiarata, che ha fatto della lotta al maschilismo un pilastro del suo programma. Chiamata simbolicamente, mette a disposizione immediatae commettere atti violenti in famiglia. Un intervento strutturale, insomma, prima dell'emergenza, prima che i femminicidi si compiano."Sono tornato a casa e ho trovato mia moglie a letto con un altro. Sono chiusi in camera, ma appena escono li ammazzo", afferma una voce maschile dall'altro lato della cornetta. Questa è un esempio delle centinaia di telefonate ricevute dalla Línea Calma hotline che, dopoin cui hanno chiamato più di 1.000 uomini (il 44% in merito a situazioni di violenza di coppia causate dalla perdita di controllo e dalla gelosia), è stata(Scrd) della capitale colombiana. Gratuita per chi abita in città, funziona. In media a chiamare sono circa, a dimostrazione che la violenza 'machista' è fortemente radicata nel Paese e che è quindi necessario concentrare gli sforzi sugli uomini. Che ritengono. Un'immagine radicata è infatti quella dei narcos, dei signori della droga, machi violenti e spietati. A chiamare Línea Calma sono per lo più, che spesso cercano ascolto e sostegno, ai quali vengono offerte alternative per affrontare rabbia, gelosia, potere e controllo. All'altro capo del telefono ci sono infattiche hanno una formazione specifica sulla violenza di genere, che invitano anche chi chiama a iscriversi aper affrontare percorsi più continuativi e approfonditi, oltre ad intervenire sull'episodio specifico del momento. "Credevo, e altri credevano, che gli uomini non ci avrebbero mai chiamati per chiedere aiuto - dice uno degli esperti -. Ma sta succedendo qualcosa, ed è forse il fatto che". L'amministrazione cittadina ha investito molto sulla linea, pubblicizzata in televisione, alla radio, sui social e anche attraverso, intitolata anch'essa "Calma", dove quattro amici si confrontano con la rabbia o i ruoli sociali non tradizionali.Ilritiene normale essererispetto alle loro emozioni, mentre. Questo è quanto emerge da un'indagine condotta dall'Istituto di cultura, intrattenimento e sport. L'anno scorso poi, secondo il sistema di vigilanza di Bogotà, ci sono stati quasicontro le donne, il 73% del totale, e la capitale è la quarta (tra le latinoamericane) per numero di aggressioni tra le mura di casa. "Non potremo mai pensare a una società libera dalla violenza contro le donne senza prima operare una, senza prima", dichiara, segretario dell'Scrd, ed, direttore della cultura all’interno dell'istituto aggiunge: "È importantein una società maschilista". "Stereotipi come "se è geloso allora mi ama", o "se mi controlla allora gli importo" giustificano le violenze. Questa idea diche danneggia l'intera cittadinanza", conclude.