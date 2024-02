Dalle sagome di pezza alle American Girl, le “Black dolls“ riscrivono la schiavitù: mostra a New York

Oltre 200 oggetti esposti

Oltre 110 bambole di stoffa nera, fatte a mano e realizzate tra il 1850 e il 1940, per raccontare il periodo storico che va, da Jim Crow agli inizi del movimento per i Diritti civili. Il fiore all’occhiello della collezione diè il perno centrale della mostra che ha appena aperto i battenti al(fino al 5 giugno). Attraverso le, questo il titolo dell’esposizione, il gioco getta una nuova luce sulla persistenza del razzismo nella storia americana anche dopo l’emancipazione alla fine della Guerra Civile americana.Fra i duecentooggetti esposti - oltre alle 110 bambole della collezione privata Neff, ci sono tessuti, giochi, strumenti per cucire e fotografie - la rassegna offre una prospettiva unica della storia del razzismo: le bambole sono esposte in ordine cronologico, partendo da quelle che riflettono gli orrori della schiavitù per poi passare attraverso l’era della Ricostruzione, Jim Crow e gli inizi del movimento dei diritti civili negli anni ‘60. “Questesono lo specchio di un periodo che va dalla metà del XIX secolo alla metà del XX, ma raccontano una storia diversa da quella scritta nei documenti ufficiali - spiegano le due- . È quelle delle donne afro americane che all’epoca non avevano voce e che le stesse hanno espresso attraverso la realizzazione di bambole che, anche se sotto forma di un gioco, rivelano il loro pensiero, le loro difficoltà, e anche un gran senso di dignità».Tre delle ’dolls’ in mostra sono state realizzate dalla scrittrice afro americana(1813 -1897), nata schiava e sin da bambina soggetta a molestie sessuali da parte del suo padrone. La donna riuscì a scappare dalla schiavitù e dalla violenza fisica da trentenne e realizzò le bambole per i bambini di una famiglia bianca per la quale lavorò dopo la fuga. Nella sua autobiografia(1861), pubblicato con lo pseudonimo di, la schiava liberata racconta come, durante gli anni in fuga, usò il lavoro di cucito come un sollievo per la sua solitudine. Altre tre bambole furono realizzate negli anni ‘30 da Leo Moss, artista afro americano autodidatta della Georgia che riconvertì alcune bambole (bianche) modificando i loro capelli, caratteristiche ed espressioni della faccia, tingendo la pelle con la cromatina affinché somigliassero a se stesso, alla sua famiglia e ai suoi vicini“.L’ultima bambola della collezione in mostra è invece il personaggio, la prima bambola di colore realizzata dall’azienda americana di bambolenel 1993, con lo scopo di educare i bambini sulla schiavitù e l’emancipazione americana. Addy ha i capelli intrecciati e indossa oggetti simbolo della cultura afro americana.Fu proprio un esperimento con le bambole condotto nelle allora segregate scuole degli Stati Uniti a portare, nel 1954, all’istituzione di. Negli anni ‘40, un gruppo di psicologi usarono appunto le bambole per testare il grado di pregiudizio in cui crescevano i bambini: lacontro quelle scure e le parole con cui spiegavano la scelta, li spinsero ad affermare che la segregazione andava cancellata. “The doll experiment” fu riproposto nel 2010 da Anderson Cooper su Cnn e si capì che nell’era di Barack Obama, primo presidente afroamericano, molti pregiudizi razziali restavano intatti.Tornando agli anni Quaranta, gliprogettarono e condussero una serie di esperimenti conosciuti comeper studiare gli effetti psicologici della segregazione sui bambini afroamericani. Vennero usate, per testare le percezioni razziali dei bambini. Il Doll Test prese in esame 253 bambini neri di età compresa tra i tre e i sette anni: 134 dei bambini avevano frequentato scuole materne segregate in Arkansas, 119 scuole integrate nel Massachusetts. A ciascuno di loro vennero mostrate quattro bambole: due con pelle bianca e capelli gialli, e due con pelle marrone e capelli neri. Ad ogni studente venne stato chiesto di identificare la razza della bambola e con quale preferivano giocare. La maggior parte degli studenti neri indicavano la bambola bianca con i capelli gialli, assegnandole tratti positivi, e scartavano la bambola marrone con i capelli neri, assegnandole tratti negativi. I Clark conclusero che, attribuendo tratti negativi alla propria identità, perpetuati dalla segregazione e dal pregiudizio. “il pregiudizio, la discriminazione e la segregazione” avevano creato un sentimento di inferiorità tra i bambini afroamericani danneggiando la loro