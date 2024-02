È morta a 100 anni Elena Curti, l'ultima figlia (mai riconosciuta) di Benito Mussolini

La madre

Le amanti del Duce

, il dittatore non l’aveva mai riconosciuta ufficialmente. Era nata da una. La giovane donna seguì il padre fino a Dongo. È stata testimone dei momenti caotici e misteriosi delldurante la fuga di. Lei era nel blindato seduta accanto al Duce prima che si trasferisse nel camion tedesco dove fu intercettato e bloccato.Era sua figlia.nella sua casa di Acquapendente (Viterbo), li avrebbe compiuti il 19 ottobre, otto giorni prima del centenario della. Scoprì di essere figlia del dittatore solo quando, prima di allora la madre, una sarta milanese con cui Mussolini ebbe una storia alla fine del 1921 quando il Duce aveva 38 anni ed era direttore del, glielo aveva tenuto nascosto.si conobbero quando la donna andò a chiedergli aiuto. Mussolini ebbe cinque figli:, ma altri ‘segreti'. Tanti libri sono stati scritti su questo, tutti citano anche, sebbene a quel che si sa mai riconosciuta (l’unico fu, come riportato qualche anno fa da Antonio Spinosa nei), ma Mussolini volle conoscerla e durante la Repubblica Sociale la riceveva ogni giovedì a Salò.Elena lavorava nella segreteria di Pavolini.si era convinta che quella ragazza bionda fosse una sua avventura e ordinò di allontanarla. Il 27 aprile 1945, durante la fuga di Dongo, era lei la "ragazza bionda" che i partigiani. La Petacci era in un’altra auto con il fratelloe quando la vide le urlò contro.La scena è stata ricordata da Pasquale Squitieri nel suo film(1984). Fece cinque mesi di carcere e poiper ricostruire la sua esistenza, avendo fortuna con un’azienda che produceva mobili. Rientrò in Italia una ventina di anni fa e in più di un’occasione è intervenuta in tv o sui media per ricostruire la sua vicenda e soprattutto le ore drammatiche di Dongo. Scrisse anche un libro di memorie:(2003)., una bella milanese che Mussolini aveva conosciuto intorno al ’21, quando la donna gli, un fascista della prima ora finito nei guai. Mussolini intercedette per l’uomo, quasi come ricompensa dovuta.Erano o erano stati, anno più anno meno, i tempi della socialista(dalla quale ebbe un altro figlio, Glauco di Salle) e dell’onnipresente, la vera compagna di vita di Mussolini, l’unica che l’abbia dominato intellettualmente, con lui per venti anni, fino a quando agli inizi degli anni Trenta prese campo. Senza che neppure lei abbia mai avuto la pretesa di essere l’unica. Altre donne, altri amori, altri figli illegittimi. Ma uno solo tra i tanti (sei sono quelli più o meno sicuri, di cui si hanno nomi e cognomi) era con lui a Dongo. Elena Curti, morta domenica a quasi cento anni.