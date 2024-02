Ecco la rivoluzione arcobaleno dei cattolici tedeschi: benedette anche le unioni omosessuali

Forse non sarà un nuovo scisma, ma sicuramente insi sta compiendo una rivoluzione. Che parte da una domanda: "Perché la". Dopo il parere negativo da parte della Congregazione della dottrina della Fede, sono nate molte iniziative di protesta anche all’interno della Chiesa cattolica stessa. L'ultima, significativa, è quella che ha visto, in aperto contrasto con la recente nota . E questo nonostante l’arcivescovo Georg Bätzing di Limburg, presidente della Conferenza Episcopale tedesca, abbia sottolineato che la Chiesa in Germania è "strettamente legata a Roma e al Santo Padre". L’iniziativa è partita da unae, dopo aver superato velocemente le 2mila firme, è diventata l’occasione per organizzare una. "Non rifiuteremo le cerimonie di benedizione a nessuno – si legge nel comunicato degli organizzatori – continueremo ade a benedire le loro unioni". L’iniziativa, a una settimana esatta dalla Giornata mondiale contro l'omofobia, che si celebra oggi, è stata un successo sia dal punto di vista dell’affluenza sia da quello mediatico, finendo sui giornali di tutto il mondo. Da Monaco di Baviera a Francoforte, da Berlino a Colonia i sacerdoti, con, hanno dichiarato che la Chiesa cattolica sta perdendo contatto con la realtà delle persone Lgbt+. Se è vero che, fin dai primi mesi, ilè stato costellato da continui segnali di apertura sulla questione lgbt+ (come la celebre risposta), in nessuna delle sue dichiarazioni hadella Chiesa. In questo contesto di cauto ottimismo a marzo è arrivata, come una doccia gelata, la dichiarazione della: èconcedere qualunque forma di benedizione alle coppie omosessuali. Una prassi che però, negli scorsi anni, si è diffusa soprattutto in Germania, Belgio, Austria e Francia, ma è praticata anche in alcune parrocchie italiane (tra i più noti protagonistia Brescia e, sospeso 6 mesi per aver celebrato il matrimonio tra un uomo cisgender e una donna trans). Se lesono arrivate da più parti d'Europa, la vera sfida alla presa di posizione di Roma è stata quella tedesca. Quello, secondo alcuni, può essere considerato un esempio del più ache si consuma tra le mura del Vaticano fin dall’ascesa di Bergoglio. Addirittura c'è chi ipotizza che il Papa stesso, benché ufficialmente l’abbia approvata, non fosse del tutto favorevole a una presa di posizione così netta sulla questione. Comunque vada la questa protesta che si leva proprio dalla base cattolica della Germania è un fatto che. La chiesa tedesca è infatti, ma anche tra quelle piùe secondo i dati ufficiali, negli ultimi 30 anni, una media di centomila persone ogni anno ha chiesto che all’anagrafe venisse cancellata la propria registrazione al cattolicesimo. "Tra quelli che hanno– ha dichiarato il sacerdote Reinhard Kleinewiese quando nella sua parrocchia ad Ahlen si sono presentate per la benedizione solo coppie etero – Non possiamo ignorare la realtà che molte persone omosessuali. Molte hanno smesso di venire a messa. Ma questa giornata è stata comunque importante per ribadire il fatto che noisu certe questioni e divieti".