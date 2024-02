Elon Musk: "Ho l'Asperger e sto facendo la storia". La rivelazione durante il Saturday Night Live

"Sto facendo la storia perché sono laa condurre lo show. O almeno il primo ad ammetterlo". Una presentazione a dir poco stravagante quella di, l’amministratore delegato di Tesla e fondatore di SpaceX, ai telespettatori del. L'eccentrico imprenditore, nel monologo di apertura, ha detto di avere la sindrome di Asperger, unconsiderato altamente funzionale. La sindrome provoca spesso problemi nellae a volte è associata a persone con. Sicuramente sarebbe una valida spiegazione per alcuni dei suoi passati comportamenti, che hanno spiazzato parecchie persone. Musk ha citato ad esempio il fatto che spessoalla fine di una frase, perché a causa della scarsa variazione nella sua intonazione chi lo ascolta. Invece parlando del suo utilizzo "peculiare" diha detto: "Lo so che a volte dico o posto cose strane, ma il mio cervello funziona così. A chi si fosse offeso posso solo dire: ho reinventato le automobili elettriche e stoin una nave spaziale. Pensavate davvero che fossi?". Durante la trasmissione l'imprenditore ha improvvisato, interpretando numerosi ruoli, tra cui un personaggio dei videogiochi, un esperto di criptovalute, un cowboy e se stesso. E non è mancata l'ironia sul- X Æ A-12 - e di quella volta che ha fumato uno spinello su un podcast. Sui social, comunque, c'è stato chi ha fatto notare che anche il celebre attore, che presentò il Saturday Night Live, aveva detto di avere la sindrome di Asperger.