Fody: la startup che trasforma scarti di tessuto in coperte salvavita

Gli obiettivi di Fody

attività ad alto impatto eco sociale in Europa, creando valore per le persone e per l'ambiente. E questo porta un vantaggio inevitabilmente per tutti. Per le aziende grazie ad un risparmio sulla gestione dello scarto, per le persone perché ci saranno nuove opportunità di avvi-cinamento e colloca-mento professionale e per l'ambiente perché ci sarà una riduzione della CO2. Chi sono gli artigiani di Fody? Lo abbiamo già accennato in precedenza. Gli artigiani sono persone speciali, che a causa di condizioni psicofisiche o sociali, risultano temporaneamente o sistematicamente emarginate dal contesto economico e lavorativo. Attraverso i programmi di socializzazione, formazione e inclusione professionale, è possibile valorizzare queste persone, motivate da un forte sentimento di riscatto sociale e professionale. E chi sono i beneficiari di questo enorme lavoro? I beneficiari sono persone e animali in condizioni di emergenza, per i quali una calda coperta al momento giusto può rappresentare un elemento determinante per la loro sopravvivenza. Profughi e rifugiati, persone senzatetto e animali abbandonati ospiti di centinaia di rifugi europei: ecco chi cerca di aiutare la startup. Il premio Luce! Oltre alla donazione di coperte salvavita a rifugi ed associazioni in oltre 5 paesi e alla condivisione dei prodotti con le ETS nazionali per aiutarle nel fundraising, la società benefit progetta e realizza

Come partecipare al festival

Unaimpegnata nella trasformazione di scarti di tessuto in coperte salvavita , che dona a rifugi per animali abbandonati, persone senzatetto e rifugiati, convertendo l'impatto positivo per persone ed ambiente in valore per i propri partner. È questa, società benefit e una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , la cui assegnazione è in programma il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.L'obbiettivo di Fody è chiaro:, dando lavoro a oltre 1000 persone con disabilità per realizzarle e riciclando oltre 1000 tonnellate di scarti tessili. Ma in che modo? Utilizzandoe ottimizzando la redditività degli investimenti CSR triplicandone l'impatto positivo su persone e ambiente. La startup è attenta anche ad altri aspetti. Non a caso offre alle aziende produttrici un metodo innovativo per smaltire i propri scarti tessili, trasformandoli in nuovi prodotti sostenibili per persone ed aziende.Il 21 ottobre, in occasione del terzo compleanno di Luce! , il canale dedicato a inclusione, unicità e coesione sociale del, sarà consegnato ilCome già annunciato, sono 15 le finaliste, che dopo un'attenta selezione, studiando tra i tantissimi profili aziendali che si sono candidati al premio (oltre 70), si contenderanno la vittoria. Il riconoscimento vorrà riservare una particolare attenzione a quelle aziende italiane che si sono distinte pernei campi dell'inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili.La vincitrice, che verrà svelata solo la sera del Festival, riceverà un riconoscimento che prevederàe durante l'evento stesso. Tra iper la startup, inoltre saranno previsti un branded content con PED social e lancio in newsletter su StartupItalia, video intervista dedicata e campagna di comunicazione sui media del Gruppo.Per partecipare all'esclusivo Festival di Luce!, il 21 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi al sito dedicato: clicca qui