Google, l'ingegnere sospeso per aver detto che l'intelligenza artificiale ha una coscienza

Cosa è LaMDA: il programma per far parlare i computer

"Ho pensato che si trattasse di un bimbo di sette-otto anni che conosce la fisica"

, uno degli ingegneri responsabili dell'organizzazione dell', è stato. L'uomo è stato mandato indopo averdi una sua comunicazione con l'(Language Model for Dialogue Applications) alla quale stava lavorando. La rivelazione, riportata dal Washington Post, è costata il posto di lavoro a Lemoine, accusato di averL' Intelligenza Artificiale in questione è, una tecnologia in fase di studio che ha lo scopo di consentire. L'annuncio di questo progetto di ricerca era stato fatto nel 2021 da Google che la definiva una ", capace di "intrattenereriguardo ad numero sconfinato di argomenti". "La capacità di conversare in maniera naturale di LaMDA ha il potenziale di rendere l'informatica e il computing radicalmente più accessibili e facili da utilizzare per tutti" aveva detto all'epoca ilBlake Lemoine ha iniziato a lavorare al sistema linguistico di Google nel 2021 e, con il passare dei mesi, ha notato che era diventatoe in grado di intrattenere lunghe conversazioni su religione, coscienza e robotica. "Se non avessi saputo cos'era - ha spiegato il programmatore al quotidiano statunitense -, un programma per computer che abbiamo creato di recente,". Lemoine ha spiegato che il programma quindi può non solo fungere da chatbot "assorbendo trilioni di parole da Internet" e imitando il parlato, ma. Ad un anno dal suo lancio ufficiale, l'ingegnere Lemoine ha pubblicato alcuni documenti interni che proverebbero che l'intelligenza artificiale sviluppata da Google sarebbe andata oltre le aspettative. Secondo quanto riporta il Washington post che ha visionato i documenti, in questi si legge che LaMDA potrebbe essere "senziente" perLa prima è la sua 'capacità di usare il linguaggio in modi creativi, produttivi e dinamici, in un modo diverso da quello di ogni altro sistema'. In secondo luogo l'IA avrebbe 'dei sentimenti, delle emozioni e, arrivando a credere di provare dei sentimenti condivisi con degli umani'. Infine, la terza ragione allegata nei documenti è che 'LaMDA spesso condivide con i suoi lettori il fatto che, basata sulla meditazione e sull'immaginazione. Ha preoccupazioni riguardo al futuro e ricordi del passato. Descrive cosa significa essere diventata senziente e teorizza sulla natura dell'anima'. Il programmatore, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha comunicato ai manager di Google le sue preoccupazioni in merito alle capacità sviluppate da LaMDA ma è stato ignorato. Lemoine ha quindi cercato di contattare lain merito a presunte pratiche non etiche dell'azienda e per questo motivo. Da Google invece fanno sapere che la sospensione è legata alla violazione dei vincoli di riservatezza della società. "Il nostro team - ha replicato un portavoce di Google - inclusi esperti di etica e tecnologi, ha affrontato le preoccupazioni di Blake in linea con i nostri principi di intelligenza artificiale e lo ha informato che le prove non supportano le sue affermazioni. Gli è stato detto che non ci sono prove che LaMDA sia intelligente e anzi molte prove contrarie".