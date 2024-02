Highlander, il test per sapere a che punto siamo della vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Giorlandino (@claudiogiorlandino)

Highlander e il Dna

La scienza al servizio della gioventù

non è solo il titolo del famoso film con Christopher Lambert. Sapere a che punto siamo della vita, al di là dell’età che abbiamo sui nostri documenti. Un sogno, una chimera e un incubo al tempo stesso. Ora, però, c’è unche oltre a farci conoscere la nostra età biologica ci permette di poter fare qualcosa per rimandare, così sembra, l’appuntamento con la morte e il nome rievoca il desiderio più antico dell’umanità: Highlander, l’immortale.“L’età di ognuno di noi non è quella cronologica che abbiamo nei documenti, né quella che sta negli occhi degli altri che magari ci vedono bene e più giovani di quel che siamo.è quella biologica e tra le due c’è differenza. Iniziano a dividersi dopo i 18 anni”. Parola di Claudio Giorlandino , direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Altamedica, intervistato dall'agenzia "Dire". Il professore ha brevettato il test e che oggi è “in grado di dirci cosa dobbiamo fare affinché i gruppi metilici agiscano sui nostri geniattraverso la riduzione dell’età biologica, non di quella cronologica”.“È il nostro Dna, infatti, come emerge sempre di più dagli studi recenti, a stabilire tutto. E questo viene attivato o spento da milioni di cosiddetti gruppi metilici, quelli che agiscono su tutto, anche sull’ invecchiamento " dice. E precisa: "È ciò a permettere ad alcuni geni di funzionare più o meno bene anche su quell’area delle cellule che determina l’invecchiamento o la morte delle stesse, il telomero”. Un tempo si riteneva che le cellule si replicassero indefinitamente, ma le cose non stanno così. “Al massimo da 40 a 70 volte: è il fine vita - precisa Giorlandino - è una crudeltà, ma il. Non possiamo sapere quante volte una cellula si è replicata, ma possiamo conoscere quanto i gruppi metilici stanno agendo sul telomero e sulle cellule di invecchiamento”.Una volta conosciuto il fardello “possiamo agire?. Certamente“, rassicura lo specialista, ma non solo con stili di vita , alimentazione e sport (guai a farne molto), ma “: ci sono sostanze che agiscono direttamente e alcune di queste sono in sperimentazione“. Una“in grado di modulare e demodulare gli interruttori del Dna. Possiamo individuare persone che hanno effettivamente 15 anni in più o in meno“, e che magari sono molto charmant ma hanno un’età biologica ben più elevata di quella segnata nei documenti. Il test non ha solo valore nel mondo della salute e come, ma a richiederlo potrebbero essere “aziende assicurative e bancarie per modulare mutui, per esempio, in base all’età biologica e non a quella cronologica”, come è oggi.A ognuno il coraggio di conoscere la sua, intanto anche per chi non volesse saperlo restano delle raccomandazioni sempre in voga: “Alcol, sostanze e soprattutto il fumo agiscono sul metiloma” e spengono la nostra gioventù.Altamedica è un Centro medico universitario e Istituto di Ricerca Italiano focalizzato principalmente sulla genetica. Con oltre 50 anni di esperienza, è un punto di riferimento per la diagnosi prenatale e la medicina materna.Nell'ultimo decennio il centro ha deciso di investire il know-how e la tecnologia nella, garantendo la stessa accuratezza e attitudine innovativa. In particolare, i genetisti e biologi molecolari sono impegnati nello studio diper specifiche patologie (cardiovascolari, neurodegenerative, oncologiche, etc.). E la sfida attuale è appunto il nuovo test Highlander per preservare la giovinezza dell’organismo attraverso lo studio degli “interruttori” nel Dna e la condivisione di strategie efficaci di prevenzione.