Impiantata per la prima volta in Italia una retina artificiale che dona la vista ai pazienti ciechi affetti da maculopatia

Impiantata per lain Italia una rivoluzionaria– o meglio, una protesi sottoretinica – in grado di ridonare unaai pazienti che hanno perduto totalmente la vista a causa di una grave patologia oculare, lanella forma atrofica (secca) giunta allo stadio terminale, che prende il nome di “atrofia geografica”. L’ innovativo intervento è avvenuto all’Azienda Ospedaliera: è stato eseguito dal responsabile Uosd chirurgia vitreoretinica, nell’ambito del progetto internazionale “” e a ricevere il microchip Prima (sviluppato dall’azienda Pixium Vision) è stato unaffetto da maculopatia atrofica in stadio terminale, che colpisce sempre più anziani.“I pazienti con AMD atrofica terminale, nei quali si è avuta una progressiva scomparsa dei fotorecettori (coni e bastoncelli) che li ha portati alla completa perdita della visione centrale, si sono sempre sentiti dire che per lorodi recupero anche minimo della visione centrale, mentreripristinare una visione utile (sebbene limitata al riconoscimento di numeri e lettere) con l'impianto di un”, ha dichiarato il dottor Pileri in un comunicato stampa.“La nostra aspettativa èdi leggere lettere, numeri, parole e anche piccole frasi” ha dichiarato dopo l’intervento, direttore scientifico del progetto per l’Italia, annunciando a breve altri due interventi. In particolare lo studio clinico internazionale “PRIMAvera” (condotto per l’Italia dal Consorzio tra l’Università di Tor Vergata e il Presidio Britannico) arruolerà in Italia almeno, “mentre in totale saranno inizialmente 38 i pazienti che riceveranno l'impianto in diversi Paesi europei” ha spiegato ancora Cusumano sottolineando, però, che i numeri sono destinati a crescere. “I risultati preliminari dello studio sono attesi entro fine anno – ha aggiunto Cusumano - mentre per la valutazione complessiva dello studio ci vorranno tre anni. Prevediamo di operare i prossimi due pazienti entro 10 giorni e che l’intervento durerà anche meno di due ore mentre ladei pazienti inizierà poi nel giro di alcune settimane”.Iloggetto dell'intervento è di minuscole dimensioni (meno di un terzo di un capello), wireless, e si impianta con unain anestesia locale. Il microchip è in grado di captare la luce nell’infrarosso e, generando stimoli elettrici, è in grado di restituire una visione utile. La degenerazione maculare legata all’età è una delleche colpiscono l’occhio e riguarda un numero crescente di anziani. Nella malattia, l’area centrale della retina (“macula”) cruciale per la visione dei dettagli, per riconoscere i volti, i colori, leggere e guidare, risulta progressivamente danneggiata. La malattia rappresenta lalegale e ipovisione nel mondo occidentale e colpisce principalmente. Ufficialmente in Italia ci sono circaaffetti da degenerazione maculare legata all'età. Tra questi circa 850.000 con la forma atrofica (secca) incurabile, e circa 150.000 affetti dalla forma essudativa (umida), il cui decorso si può frenare con delle iniezioni intravitreali. “In realtà i numeri della maculopatia sono di gran lunga sottostimati di almeno il 25-30 per cento – ha spiegato Cusumano - Perché molti pazienti non sanno ancora di esserne affetti”. Si contano inoltre circa 200-300mila pazienti in fase avanzata di malattia (atrofia geografica). Meno di un anno fa alè stato eseguito un altro impianto ma ha riguardato una protesi retinica diversa, la, per un'altra malattia retinica, di origine ereditaria, la retinite pigmentosa.