India, le donne rischiano la vita per accedere all'acqua: il video dove scalano i pozzi a mani nude

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022

Il caso del villaggio di Ghusiya

La crisi idrica in India

Rischiare la vita per avere una speranza di sopravvivenza. È quanto accade in India, nello stato del Madhya Pradesh.Un, diventato virale sui social, in cui si vedonoper accedere all'acqua ha messo in evidenza lain diverse aree della penisola indiana, soprattutto quelle centrali. Il filmato, terrificante, mostra le indiane arrampicarsi sulla parete di pietra senza corda o imbracatura per accedere alle pozze d'acqua sul fondo.Gli abitanti del villaggio di Ghusiya sono stati costretti a ricorrere a questedopo che moltia causa delle temperature elevate raggiunte in India nelle scorse settimane. Anche molte altre zone del Paese stanno affrontando crisi idriche simili e di video come questo in cui le persone sono costrette a rischiare la vita se ne vedono molti, sempre più spesso. A Ghusiya, gli abitanti del villaggio, arrabbiati, hanno dichiarato che quest'anno boicotteranno le elezioni locali per. "Dobbiamo scendere nel pozzo per recuperare l'acqua. Ci sono tre pozzi (qui), quasi tutti prosciugati. Nessuna pompa a mano fornisce acqua", ha dichiarato una donna all'agenzia di stampa ANI. "Gli impiegati del governo e. Questa volta abbiamo deciso di rinunciare a votare finché non avremo una fornitura d'acqua adeguata", ha aggiunto.L'India è ile molti fanno ancora affidamento su di esse per l'approvvigionamento idrico quotidiano. Ma quasi due terzi dei distretti del Paese sono minacciati dalacquifere, stando a quando riporta la Banca Mondiale, secondo le cui proiezioni l'India dovrà affrontare un, con 30 città che si trovano in regioni ad alto rischio. Un rapporto globale del 2019 ha inserito infatti la Penisola tra i 17 Paesi in cui lo "stress idrico" è "estremamente elevato". Nella ricerca si spiegava che gli Stati di Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Uttarakhand e Haryana erano tra i più colpiti dalla crisi. Nel, dove si trova il villaggio di Ghusyia, la carenza idrica è un problema che si ripete ogni estate.in ogni villaggio entro il 2024, ma per. Molti indiani sui social media hanno reagito a quello che hanno definito un video "straziante" e hanno esortato i funzionari ad intervenire urgentemente per aiutare il villaggio. Ma intanto, ogni giorno, queste disperate donne devono farsi forza e affrontare l'impresa estrema per riuscire ad ottenere quel minimo di acqua indispensabile alla sopravvivenza della propria famiglia. Oltre che la loro, già messa quotidianamente a rischio.