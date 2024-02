La battaglia di mamma Irene e di Leonardo, il suo 'bambino di vetro': "Voglio solo che possa andare a scuola in sicurezza"

La storia di Leonardo

Scuola inadeguata

Gli incidenti

Cambiare? Non si può

Li chiamano. Hannocome il cristallo, che si rompono decine di volte: sono i piccoli affetti dall’, una malattia genetica rara che colpisce. Per chi ne è affetto, ogni ostacolo è pericoloso e la vita di tutti i giorni è tutt'altro che facile. Per, milanese,ad agosto e affetto da osteogenesi imperfetta di tipo quattro - agli ostacoli fisici sul cammino del suo bimbo fragile si sono aggiunti gli ostacoli della burocrazia. Leonardo frequenta da novembre del 2020 unache presto si è rivelata inadeguata per la patologia del bambino, che ha già avuto due incidenti gravi ed è stato a lungo ingessato. Irene ha trovato allora una scuola, sempre nella sua zona, ma non riesce in nessun modo a ottenere il trasferimento. Il motivo? La prima è statale, la seconda è comunale, e lnon si parlano. "La situazione è moltoe per la nostra famiglia - spiega Irene - poiché se non è possibile cambiare la scuola ci vedremo costretti a non farlo frequentare, non potendo rischiare"."Alho scoperto che mio figlio avrebbe potuto essere affetto da, perché aveva i femori storti - racconta la mamma -. Ciononostante nessuno mi ha detto che sarebbe stato, per fortuna o per miracolo non ha avuto fratture". È a cinque giorni dal lieto evento che Irene e il suo compagno scoprono che la malattia ipotizzata era realtà: la mamma lo sta allattando quando sente un 'crac' alla gamba. È la sua, ne seguiranno innumerevoli. Viene ingessato una prima volta a pochi giorni di vita. "Qualche settimana dopo aveva le coliche, spingendo per fare uscire l’aria si è fratturato una gamba". Insomma, la vita di Leonardo inizia in salita ma i suoi genitori non si arrendono e scoprono, con la quale avviano un percorso per dare al loro piccolo la vita che ogni bambino merita. Irene, che è già mamma di una bimba, è tuttavia costretta acome grafica e si dedica interamente al figlio dalle ossa di vetro. "Il mioerano quelle poche ore in cui Leonardo era all'asilo, ma in queste condizioni non posso mandarlo"."Leonardo inizia a frequentare unaa Milano a novembre 2020 - spiega Irene -, è la". Per i milanesi, non un nome qualsiasi: si tratta di un asilo 'sfortunato',per lavori di ristrutturazione al tetto. Da ottobre 2020 i piccoli sono ospitati in, che però hanno suscitato non poche perplessità nei genitori. Figuriamoci in quelli di un bambino con osteogenesi imperfetta. "Il motivo per cui avevo iscritto Leonardo nella scuola attuale è che mi era stato garantito che le strutture prefabbricate erano, solo per qualche mese, invece a iscrizioni chiuse (che sono a gennaio per l’anno scolastico che inizia a settembre, ndr) scopro che anche l'anno prossimo dovrà frequentare la scuola in quelle condizioni, dove neppure il passeggino nel quale il bambino è costretto a stare nei momenti in cui serve alle maestre mantenerlo fermo riesce a passare tra i banchi". Per Irenedi questa scuola sono tanti, a partire dagli spazi angusti, un pericolo per suo figlio, che da quando è nato è già statoLeonardo hache hanno raddrizzato le sue gambine. A gennaio però, c'è stato il primo infortunio: il piccolo cade da una panchina e, 'stortando' il chiodo telescopico all’interno dell'osso. A fine febbraio torna di nuovo a gattonare (perché Leonardo non cammina) ma a marzo, mentre si trova sul passeggino, cade e. "Su sei mesi di asilo è stato fermo, ingessato, per quattro mesi - prosegue la mamma -, chiedo solo al Comune di potere mandarlo in una più adeguata alle sue esigenze, per garantirgli il diritto di frequentare l'asilo e stare con gli altri bimbi. Ho già trovato la scuola adatta, sono disponibili ad accoglierlo. Ma".Mamma Irene ha scritto diverse mail alLaura Galimberti. A parole la richiesta è molto semplice: trasferire Leonardo, a partire da settembre, dall’attuale scuola (statale) a una più adeguata (comunale). Ma dal Comune: non si può. "Le graduatorie delle scuole statali e di quelle comunali sono separate, distinte, non si 'parlano' - spiegano dagli uffici -. Spostare Leonardo in una scuola comunale vorrebbe dire togliere quel posto a un altro bambino che ne ha diritto. Pur capendo benissimo la situazione di questa famiglia, non è giusto e non è legale. L'unico modo che ha questa mamma è, e attendere gennaio per fare una nuova iscrizione per le comunali". Una risposta che Irene non manda giù. Negli ultimi giorni, comunque, sembra essersi, qualcosa si sta muovendo: dalle istituzioni sono arrivate nuove rassicurazioni, ma per la mamma. Servono i fatti. Perché il suo bambino possa davvero vivere la scuola come luogo di istruzione ma anche di incontro, con la spensieratezza e la sicurezza e che finora gli sono state precluse.