La disabilità in famiglia: "Vi racconto come è stato vivere con la mamma affetta da sla. In Italia parlare di dolore e morte è un tabù"

Quelle frequenti cadute

Si diventa malati immaginari

Un cortometraggio sulla fragilità

"Vivere anche se sei morto dentro, vivere e sorridere dei guai proprio come non hai fatto mai". Cantava così Vasco Rossi in un suo celebre successo, ma questo è un principio che fanno proprio anche le. Perché nella società attuale ètanto. E così spesso ci si deve mostrare forti. "In realtà non si è mai abbastanza forti per reggere l'urto della perdita di un parente".è una 34enne di Arese, in provincia di Milano. Due anni fasi è spenta dopo una lunga battaglia contro una, una sorta di sclerosi che fa parte del ramo della Sla ovvero la sclerosi laterale amiotrofica. "Mia sorella, che è più grande di me, ricorda molto anche la vita normale con mia madre - racconta Mary -, io ho soprattutto. Quelle corsie erano diventate la nostra seconda casa". Un percorso difficile, che però non ha avuto subito un nome preciso."Non c'è stato un momento di inizio definito della malattia - ricorda -. Mia madre hamentre camminava. Le dicevamo di stare attenta, di non essere sempre così sbadata. Poi le cadute si sono fatte più frequenti. E anche in quel caso l'abbiamo rimproverata di scarsa attenzione. Non sapevamo che quello sarebbe stato l'per tutti noi". Dopo quelle cadute, la famiglia ha cominciato a fare il "tour" degli. "Quelli di Milano li conosco tutti - scherza la giovane -. Poi siamo stati a Roma, a Bologna. Abbiamo avuto le. Fino a che un medico che si è preso cura di lei per molto tempo ci ha indirizzati al centro Nemo. Dopo due mesi abbiamo scoperto che si trattava di una malattia degenerativa". Il percorso al centrodedicato proprio al trattamento dei pazienti con malattie degenerative, ha rappresentato spesso una boccata d'ossigeno per tutta la famiglia. "Mia madre era contenta quando doveva andare lì, perché non solo stava bene una volta uscita dalle sedute ma aveva anche la sensazione die che il personale fosse davvero attento alle sue esigenze".nella famiglia di Mary non è mai mancata: "Ogni volta le dicevo 'Mamma, tu quest'anno non puoi morire perché abbiamo tante cose da fare' e lei ridendo rispondeva che allora avrebbe rimandato. Ci siamo sempre dati forza a vicenda io, mia sorella, nostro padre e anche e soprattutto mia madre".Già,. La forza che viene da se stessi e dalla famiglia, visto che le istituzioni non sembrano ancora aver compreso appieno il dolore che vive la famiglia di un malato. "Spesso diventiamoimmaginari stando accanto a parenti con disturbi gravi - sottolinea la 34enne di Arese -. Negli ultimi tempi stavo assumendo la postura di mia madre, parlavo più lentamente come faceva lei. Si tende a diventare come la persona che si sta accudendo. Questo perchéche accompagni le famiglie, un percorso di sostegno vero". In Italia esistono centri di eccellenza, come Nemo a Milano, per il trattamento delle malattie degenerative, ma spessodi chi sta accanto ai pazienti passa in secondo piano. "In mezz'ora ho saputo che mia madre stava morendo, ho chiesto ai medici come sarebbe morta perché speravo che mi dicessero chee poi sono tornata nella sua stanza inventandomi un sorriso che non avrebbe avuto motivazione di esistere. Perché non volevo farmi vedere fragile da lei nei suoi ultimi giorni di vita" sottolinea Mary. Perché se è vero cheportano con sé il medesimo sconvolgimento e il medesimo "pugno allo stomaco", è altrettanto vero che della vita si parla in maniera diffusa mentre sulla morte si tende a far calare una coltre impenetrabile di. In Italia più che in altri Paesi. La sofferenza è un tabù: "Abbiamo combattuto tanto per salvare mia madre, ma nessuno si è mai interessato a. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato tanti medici che ci hanno aiutato fino all'ultimo, però abbiamo anche trovato chi, alla mia sofferenza subito dopo la scomparsa di mia madre, ha risposto "Non possiamo più fare niente,". In Italia manca la, mancano reti di sostegno vero e continuo che non solo accompagnino la famiglia dei malati durante la vita del paziente, ma che diano anche un supporto dopo la sua morte, quando il sipario si chiude.Anche. Ciò che riguarda lo 'stare male' viene guardato con. O non viene guardato affatto. "Il primo passo è fare in modo che la disabilità non sia disabilità - sottolinea -. Mia madre era in carrozzina e al supermercato rifiutava di rivolgersi alla cassa con priorità. Diceva "Io sono seduta, perché dovrei avere la? Non ho difficoltà a stare in coda" ed era vero. Lei non voleva essere trattata diversamente dalle altre persone, perché non si sentiva diversa. Amava vestirsi bene ed essere truccata e pettinata a dovere. Perché ci si deve meravigliare se una persona disabile ha necessità che abbiamo tutti? Se un disabile non può andare in giro, non può essere guardato inin un negozio, non può prendere la metropolitana, allora stiamo sbagliando tutto". Ora Mary ha un: quello di comunicare la situazione in cui vive chi ha a che fare con un malato. "La mia idea è quella di realizzare unnon tanto su quello che è successo a me, ma su come chi sta accanto a un malato diventi a sua volta spesso. Vorrei rappresentare questa condizione di fragilità".