"La famiglia è la prima forma di cura: con Fondazione Ronald McDonald offriamo luoghi di umanità e normalità a tutti i bambini"

I luoghi "di umanità e normalità" in Italia

Maria Chiara Roti: la Fondazione e il volontariato con Croce Rossa Italiana

Alleviare il dolore con la bellezza e la vicinanza

"Dopo aver lavorato sei anni a Bruxelles come manager finanziaria, prima in una banca americana poi in una francese, all’arrivo del mio secondo figlio, quando ho avuto la possibilità di fermarmi e riflettere sulla mia vita, mi è sembrato imprescindibile scegliere di dedicarmi anima e corpo al sociale e abbandonare la carriera bancaria". Coordinamento di risorse, rapporti con le realtà istituzionali, progettazione e accoglienza: le competenze che la direttriceimpiega ogni giorno sono le stesse che ha affinato da studentessa all’università e da manager nei grandi istituti bancari europei. Solo che a un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarle ", italiani e del mondo, per permettere loro di accedere alle cure mediche, restando vicini alle loro famiglie"., Roti si occupa infatti di creareall'interno degli ospedali pediatrici italiani. "Un bambino malato deve spesso curarsi lontano dalla sua città. La nostra Fondazione dà alle famiglie la possibilità di rimanere unite e vicine ai propri bimbi e alle cure ospedaliere necessarie. Perché - chiosa -".Dal 1974 in America e dal 1999 in Italia, la Fondazione Ronald McDonaldper accogliere i bambini e le loro rispettive famiglie: o all'esterno, appunto nelle Case Ronald McDonald, o all’interno delle strutture ospedaliere nelle. "Accogliamo i bambini che si spostano per migrazione sanitaria per rendere la loro esperienza in ospedale il più lieve possibile", andando a volte anche oltre il mandato: "Nella nostra Casa a Roma di recente abbiamo accolto, arrivate tramite la Croce Rossa Internazionale, perché avevano un bambino gravemente malato. Abbiamo dato loro abiti, cibo, sostegno, ascolto e la possibilità di mettersi in contatto con i propri familiari. Dovevamo aprire la porta e, anche grazie al sostegno dei volontari e delle associazioni locali, ce l'abbiamo fatta".Al momento,: Casa Ronald Brescia, Casa Ronald Roma Palidoro, Casa Ronald Roma Bellosguardo e Casa Ronald Firenze.e si trovano a Bologna, Alessandria e Milano. "Collaboriamo con i migliori ospedali pediatrici - spiega la direttrice - l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il Policlinico e il Buzzi di Milano, il Sant'Orsola Malpighi di Bologna, gli Spedali civili di Brescia, l'Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e il Niguarda, sempre a Milano". In Italia è difficile costruire da zero le strutture, che spesso, come ci racconta Roti che si occupa proprio di trovare nuovi spazi, sono"dateci in comodato d'uso dagli enti". Mentre la maggior parte dei proventi per ristrutturarle arrivano dalla Fondazione e il resto dalle. "Tra gli obiettivi a breve termine, stiamo lavorando con l’ospedale Careggi di Firenze per aprire una nuova family room, mentre sul lungo periodo progettiamo di aprire una nuova grande Casa Ronald nelle vicinanze del Buzzi e del Policlinico di Milano".Maria Chiara Roti, che ha sempre avuto, di cui ho sempre stimato la professionalità e la grande umanità", ha un motto che si porta dentro fin da ragazza: "". Cresciuta con il mito di Nelson Mandela e Maria Teresa di Calcutta, nel corso degli anni ne ha aggiunti altri alla lista: "Gino Strada, Don Mazzi di Exodus e i miei responsabili di Croce Rossa". Oltre al lavoro in Fondazione, che dal 2007 ha accolto nelle sue strutture, Roti continua ad essere una, nel comitato Milano Sud: "Per dare il mio contributo e portare il mio aiuto anche nel posto in cui vivo, nella mia comunità". Per lei, infatti, "non si fa volontariato per sentirsi bravi o a posto con la propria coscienza. Il volontariato non è un residuo del nostro tempo, ma è". A tutti i professionisti come lei, che tra lavoro e famiglia non riescono a dedicarsi al terzo settore, dice: "Ognuno di noi può mettere a servizio le proprie competenze. Il fotografo può contribuire alle campagne di comunicazione delle no profit, il traduttore può essere un intermediario fondamentale in alcune associazioni e l'avvocato può offrire consulenze legali gratuitamente. Sono tante le forme in cui si può tendere una mano, e tutto e tutti servono sempre".Il primo ottobre la direttrice ha partecipato all’incontro "", organizzato dall'associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) e Fondazione Ronald McDonald a Firenze, per parlare dell'accoglienza delle famiglie all'interno delle strutture ospedaliere. "In questo momento c'è un dialogo molto aperto con gli ospedali italiani, che stanno andando verso due direzioni: la, che significa far rimanere i bambini meno tempo possibile all'interno delle strutture, e. Fondazione Ronald accoglie questi input costruendo luoghi dove le famiglie e i bambini possono stare bene, alleviando conil senso di dolore, di paura e fatica che provano dalla prima diagnosi e per tutto il percorso di cura - conclude Roti -. Al posto di lunghi corridoi e colori da ospedale, cerchiamo di dare loro spazi vivi, allegri, che i piccoli pazienti e le loro famiglie possono condividere con altre famiglie per, grazie anche alla presenza del nostro staff e dei nostri volontari (150 in totale, ndr) che rappresentano un sostegno fondamentale nel percorso di cura".