Le chiusure prolungate per il Covid-19 hanno messo in pericolo la salute mentale dei bambini

Le, vissute fino a qualche mese fa, stanno avendo un impatto devastante sulla, aumentando il rischio di stress, solitudine, abusi emotivi:dei bambini di tutto il mondo avverte un aumento deie tra i minori sono in crescita i livelli di depressione, ansia, solitudine e autolesionismo. Nei Paesi dove le scuole sono rimaste chiuse dalle 17 alle 19 settimane, il. Secondo un'analisi basata sui dati dell', dall’inizio della pandemia i bambini di tutto il mondo hanno trascorso in mediaa causa dei lockdown. E per molti di loro la situazione è ulteriormente peggiorata dopo la terza e la quarta ondata del virus, con altre chiusure e l'interruzione delle scuole (in presenza) per oltre 18 mesi. In più non hanno avuto accesso al supporto per la salute mentale e alle attività all'aria aperta. I dati sono stati diffusi daalla vigilia della giornata mondiale della salute mentale, sulla base di uncondotto dall'organizzazione a settembre 2020. "In quasi tutti i Paesi del mondo i minori hanno vissuto una qualche forma di chiusura durante la pandemia di Covid-19. Sebbene in quelli ad alto reddito sia più facile accedere a servizi di salute mentale, per i bambini rimane uno sconvolgimento in termini di ciclo del sonno, istruzione a distanza, abitudini di gioco e interazioni sociali, e aumentano anche i rischi online. Tutti fattori che possono mettere a rischio la loro salute mentale", sottolinea l’ong. Ila causa dei lockdown intermittenti e i bambini sono rimasti nelle loro abitazioni. In Libano, i più piccoli sono rimasti confinati nelle loro case per 418 giorni, mentre in Zimbabwe, sono stati in isolamento per quasi 9 mesi solo nel 2021. In Nepal i bambini hanno trascorso in casa fino a 12 mesi dall'inizio della pandemia. E in India, Paese dove si sono registrate più di 448.000 morti per Covid-19, i bambini hanno trascorso almeno 100 giorni a casa. Non è andata meglio nei. In Canada alcuni sono rimasti in casa per un totale di 13 mesi e anche in Europa i vari lockdown hanno costretto i bambini a rimanere nelle loro abitazioni a lungo. Inun'indagine condotta tra i genitori di figli minori per verificare l'impatto della prima ondata di Covid-19 mostra come ildi loro giudicava i propri figli; il 77% affermava che si sentivano soli e che avevano avuto, nel 70% dei casi, un incremento dei disturbi del sonno iniziati, per circa il 12%, con dei tic che non c'erano prima della pandemia. Quasi il 40% delle famiglie intervistate ha ammesso, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche. "La, in quanto parte dei servizi sanitari, di istruzione e protezione, devono essereper rispondere al meglio ai prossimi lockdown e alle future sfide, specialmente nei paesi a basso e medio reddito. Se non sarà fatto, ci saranno gravi conseguenze sullo sviluppo e la salute mentale delle prossime generazioni", ha concluso Marie Dahl. Per questo Save the Children chiede a tutti i governi di dare priorità alla salute mentale e investire in essa, nel benessere e nell'apprendimento dei bambini durante e dopo la pandemia di Covid-19. L'organizzazione chiede inoltre che la salute mentale e il benessere dei bambini siano riconosciuti come, esortando i governi ad affrontare lo stigma e le violazioni dei diritti umani nei confronti dei bambini con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali.