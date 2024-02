Qualità dell'aria: nel 2019 la maggior parte degli stati Ue ha superato i limiti Oms

Quali sono i nemici della nostra salute quando respiriamo aria inquinata?

Piste ciclabili, verde, Ztl, campagne di informazione: le soluzioni degli esperti

Nel mondo, sono, secondo le stime dell’Oms, le morti premature per l’esposizione agli. In Europa si stima che l’esposizione a lungo termine al PM 2.5 sia stata responsabile di circa, di cui circa 379mila nell’Ue. Mentre, già dal 2013, l’inquinamento atmosferico esterno e in particolare il particolato sono stati classificati comedall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Oms. Dati drammatici, dovuti soprattutto ai(ad esempio il carbone, benzina, gasolio, ecc.) e alla(legna, pellet, ecc.) utilizzati per generare energia.Nonostante tutto ciò sia oramai di pubblico dominio, e i dati siano conosciuti perfettamente dai decisori politici, secondo le stime ufficiali dell’agenzia europea dell’ambiente (rilevati attraverso oltre 4.500 stazioni di monitoraggio in 40 Paesi del Vecchio Continente). E, anche se si rispettano in larga misura i limiti di legge, le concentrazioni di inquinanti rilevate superano i valori raccomandati dall’Oms per tutelare la salute con le Linee guida adottate nel 2005. Mentre le nuove Linee guida presentate dall’Oms il 22 settembre 2021 propongono valori ancora più cautelativi, essendo il frutto di studi approfonditi che hanno coinvolto centinaia di esperti, e sono quindi fondate su evidenze scientifiche certe.Innanzitutto ilparticelle di diametro uguale o inferiore a 10 micron,Altre fonti importanti sono lee i. Alcune provengono anche dacome il sale marino o la polvere sahariana e, infine, alcune si formano nell’atmosfera dalla. Il(Snpa), composto dalle agenzie ambientali regionali e delle province autonome, sulle PM10 ha rilevato nel 2019 ilnelle vecchie linee guida 2005 per la media annuale (che indica l’esposizione media della popolazione a questo inquinante)di monitoraggio su 521 (cioè il).Poi il, ovvero particelle con diametro uguale o inferiore a 2.5 micron emesse principalmente daiper il riscaldamento domestico, dallee dal. Come per il PM10, anche in questo caso le particelle provenire dae possono. In questo caso il, ha rilevato nel 2019 il superamento del valore raccomandato dall’Omsdi monitoraggio su 290 (cioè l’).Cosa si può fare per invertire la tendenza? Gli esperti sono tutti concordi: investire ine aumento delin città,, città a 30 km/h,. E ancora, riduzione delle auto in sosta,, tsu corsie preferenziali,. Infine, soprattutto ora che ci troveremo a spendere i soldi del Pnrr, fare attenzione al greenwashing, ovvero a quei comportamenti di aziende, enti o altri che si presentano come attenti all’ambiente, ma in realtà si tratta solamente di un atteggiamento di facciata e non sostanziale.