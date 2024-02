L'Italia riconosce la lingua dei segni. Giuseppe Petrucci: "Un giorno storico per tutti noi"

Camera e Senato hanno definitivamente dato l'ok alla conversione in legge del, che all’"riconosce, promuove e tutela la". La LIS verrà finalmente riconosciuta comeitaliane per i sordi. E proprio dai rappresentanti della comunità non udente arrivano commenti di grande soddisfazione. Ilha detto: "È un giorno storico per tutti noi; l’Italia, oggi, colma il graveche l’aveva portata ad essere l’a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni nazionale. Dopo una lotta pluridecennale, speranze deluse, battaglie in tutte le sedi, campagne di sensibilizzazione, sit-in, petizioni, convegni, progetti e imponenti manifestazioni di piazza e dopo questo periodo così complicato, che non ha fatto altro che mettere a nudo eche vivono ogni giorno le persone sorde, siamo arrivati finalmente a questo risultato importantissimo, un segno di civiltà e una conquista non solo per le persone sorde, ma per tutta Italia". E ha poi aggiunto: "È unverso la piena inclusione delle persone sorde e l’della comunicazione, lo aspettavamo da troppo tempo. Oggi dobbiamo festeggiare". L'articolo con le "Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva" riconoscere anche lecome professionisti specializzati nella. Sarà un ulteriore decreto a definire invece quali saranno i percorsi formativi necessari per l’accesso alle professioni e le norme transitorie per chi già le esercita. Il testo riporta anche che "per favorire l’accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni promuovono ladi interpretariato in LIS e in LIST, lae ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale". Questo è un importante risultato, segno di, che abbraccia ulteriormente ilsancito nella nostra Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".