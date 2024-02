Lotta allo spreco alimentare, ecco i Paesi più virtuosi in Europa (e nel mondo)

La legge in Spagna e i provvedimenti in Francia e Italia

I dati di Waste Watcher International

L'intelligenza alimentare: i metodi tradizionali antispreco

Loè una delle questioni cardine del nostro tempo e, come è facile immaginare, riguarda soprattutto idel mondo. In particolare in Europa la Commissione Europea stima uno spreco di, ben. Non va meglio in, dove sono circai kg di spreco per ciascun americano. L’allarme è stato lanciato a chiare lettere dalla Food and Agriculture organization (Fao), i cui numeri parlano di circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo commestibile che nel mondo vengono gettati nel cassonetto – si parla di un terzo di quello prodotto - che equivale a. E il trend è in: nel 2030 si potrebbe toccare quota 40% e sforare i 2 miliardi di tonnellate. Numeri che vanno corretti tenendo presente che, oggi, vengono messi in pratica tutta una serie di, che riguarda tutta la filiera: dai metodi di produzione ai passaggi di trasformazione e distribuzione, fino ai comportamenti dei servizi di ristorazione come dei singoli cittadini.La Spagna è intervenuta nel concreto con unche prevededavvero salate per gli esercizi commerciali che gettano alimenti commestibili e, inoltre, ha deciso di imporre a tutti gli attori della filiera di presentare periodicamente. Quanto al cibo in surplus, dovrebbe essere riutilizzato grazie a enti, ong e banchi alimentari. Ma non è solo la Spagna ad adottare misure antispreco. Allo scopo di mettersi in linea con gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, anche altri Paesi, come, sono attivi in tal senso. In particolare nel paese d'Oltralpe, che si è guadagnato ilin classifica nel, fin dal 2013 ha ideato campagna che si propone dientro il 2025 lo spreco di cibo. Traguardo perseguito attraverso l’introduzione di tutta una serie di norme che di fatto obbligano gli esercenti commerciali agli alimenti che sono oramai vicini alla scadenza. E dal 2016 ha anche approvato la legge '' che impone ai ristoratori di attrezzarsi per fare in modo che i clienti possano portarsi a casa il cibo non hanno consumato. Anche l’Italia ha fatto lo stesso con una legge del 2016 prevedendo la cosiddetta '', e per gli agricoltori e le aziende agricole che donano le eccedenze di cibo invece di buttarle, è stato previsto anche un incentivo fiscale, sotto forma di. Questo, sulla carta. Nella pratica invece gli italiani, così come gli europei, risultano i più timidi nell’utilizzare la 'doggy bag', che viene richiesta in media da. Una media di molto inferiore a quella americana, dove a richiederle sono 3 su 4, ben il 74% dei consumatori.C’è ancora molto da fare, sia in Europa che nel mondo. E lo dimostrano le ultime rilevazioni condotte dall'osservatorioin. Secondo le quali negli Stati Uniti come in Russia, ma anche in Canada, Germania e nelle stesse Italia e Spagna, il ricorso alleresta ancora un’abitudine ristretta a non più del. Nello specifico, le app attrezzate per alert sui prodotti in scadenza, dispositivi di scambio o acquisto degli alimenti invenduti, sono utilizzate dal 5 al 7% nel Regno Unito e in Canada,, dal 4 al 9% in Spagna, fino al 9% negli Usa e non più del 5% in Russia. Al primo posto invece si piazzano i: sono loro i più tecnologici per quanto riguarda la prevenzione dello spreco di cibo, tant’è che fino al 17% della popolazione utilizza app dedicate.A farla da padrone su quella artificiale, da noi è ancora. Che primeggia sulla tecnologia grazie al buon senso degli italiani, che in casa mettono in atto strategie antispreco vincenti ma tradizionali. Che vanno dall’frigo e dispensa, alil cibo non consumato, al disporre. Ma quali sono i cibi che finiscono di più in pattumiera? Il triste primato spetta alla, tra i cibi più sprecati nel mondo. In Russia, invece, è ill'alimento che più viene gettato via, mentre in Cina è lafresca. E, altra sorpresa, in Italia non risultano i grandi nuclei quelli che fanno più spreco, bensì, chein più delle famiglie numerose. Della serie: avere meno bocche da sfamare può evitare di alleggerire il portafoglio, ma non certo le buste della pattumiera.