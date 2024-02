L'uomo come i panda, a rischio di estinzione: tutta colpa dei cambiamenti climatici

Rischio di estinzione nel pleistocene

Uomini alle prese con gli. Alluvioni, siccità, eventi estremi: sappiamo quanta e quale apprensione generano ai nostri giorni e quali timori scatenino . La buona notizia è che le nostre non sono le prime generazioni a doversi confrontare con fenomeni del genere. La cattiva è che, in passato, le conseguenze non furono leggere, tanto da far temere addirittura per laA rivelarlo uno studio genetico e antropologico cui hanno preso parte ricercatori cinesi e italiani (tra i quali esperti dell’Accademia cinese delle scienze, dell’università Normale Orientale di Shanghai, dell’università del Texas, de La Sapienza di Roma e dell’università di Firenze). La ricerca ha dimostrato che alla fine del, un’epoca preistorica risalente a un milione di anni fa, i nostri antenati dovettero fare i conti con una drammatica crisi demografica che li mise a rischio addirittura di estinzione. Ma la scoperta fondamentale è che a causarla fu il cambiamento climatico . I risultati del lavoro sono pubblicati sulla rivista Science . L’evento, secondo lo studio, avrebbe avuto tuttavia anche un risvolto positivo: sarebbe stato infatti fondamentale per far, alle origini di Homo sapiens.In pratica gli studiosi hanno scoperto che, successivamente a un milione di anni fa, i cicli glaciali e interglaciali si ampliarono a livello planetario, portando a condizioni die a estinzioni di intere comunità di grandi mammiferi. Condizioni climatiche e ambientali così avverse da far rasentare l'estinzione persino dell'uomo, in virtù di un fenomeno detto “”, durante la cosiddetta “transizione medio-pleistocenica”. I risultati genetici trovano conferma nell’. Le rilevazioni evidenziano una lacuna di circa 300mila anni che coincide quasi perfettamente con il periodo del collasso demografico rilevato dallo studio.Per la precisione, gli elementi raccolti hanno rivelato che tra 930 e 813 mila anni fa la popolazione dei nostri antenati si ridusse di circa il 98,7%, arrivando a contare solo circa. Un numero incredibilmente esiguo, che potremmo paragonare a quello che si riscontra oggi nelle specie che rischiano oggi di scomparire per sempre, come sono ad esempio i panda o le tigri. Con la differenza che allora non ci furonoche abbiano concorso alla preservazione della specie. Insomma, l’uomo fece tutto da sé. Ed andò bene.“Grazie a un innovativo metodo bioinformatico, chiamato 'FitCoal' i ricercatori hanno esaminato i genomi completi di 3.154 individui attuali, appartenenti a 50 diverse popolazioni umane, e hanno combinato questi dati con informazioni paleoambientali (clima) e paleoantropologiche (fossili) che consentissero di risalire a periodi preistorici precedenti all’apparizione della nostra specie", spiega il professor Haipeng Li che ha coordinato la ricerca. Come detto, alla fine tutto andò bene, e l’uomo riprese il suo percorso evolutivo.Anzi, secondo quanto affermano gli autori dello studio “l’evento sarebbe stato tanto catastrofico quanto generativo, dando probabilmente origine a una specie che viene ritenuta ancestrale all’evoluzione di noi Homo sapiens (cosa che avvenne successivamente in Africa“. “Questo periodo di crisi demografica – spiega Giorgio Manzi dell'università Sapienza di Roma – potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione umana. Durante un bottleneck, i normali equilibri ecologici e genetici sono sconvolti.Aumenta così la probabilità che si vengano a fissare, contribuendo all’emergere di una nuova specie“. “Questa è probabilmente l'Homo heidelbergensis – sottolinea Fabio Di Vincenzo dell’università di Firenze – che possiamo considerare un vero e proprio. Ossia la forma umana che si diffuse dall’Africa in Eurasia, dando origine all’evoluzione di tre diverse specie. Homo sapiens in Africa, i Neanderthal in Europa e i Denisova in Asia“. Tutto bene quel che finisce bene dunque. Ma attenzione: non è detto che alla fine l’uomo se la cavi sempre!