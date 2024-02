Medicina di genere: uomini e donne sono diversi in salute e malattia. Giovannella Baggio: "La pandemia ci ha resi più consapevoli, necessario un approccio specifico"

Il Covid e la medicina di genere

Medicina genere-specifica: tutte le specialità declinate con un’attenzione di genere

La situazione in Italia

Fin dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2 è emerso in modo chiaro come il contagio fosse. In Italia come nel resto del mondo le statistiche e gli studi hanno confermano che sono gli uomini a rischiare un decorso grave della malattia, fino al decesso.sono, ma anche. Per chi non è addetto ai lavori è stata questa, forse, la prima volta in cui si è sentito parlare di medicina di genere. O meglio,. Con questa definizione si intende una medicina in cui "sono prese in considerazione letra uomo e donna (intesi sia come sesso biologico sia come genere) di fronte alla: differenze nei percorsi diagnostici, nelle necessità terapeutiche e nell’efficacia dei farmaci". Così scrive la dottoressa, presidente del Centro studi nazionale salute e medicina di genere di Padova - e prima docente a tenere una cattedra nel nostro Paese proprio all'Università di Padova -, nel libro, l’osservatorio che in Italia si occupa di monitorare la salute della donna e di genere. "Non si tratta di medicina della donna - spiega la professoressa Baggio -. Non è una specialità, ma unaa tutte le specialità". Un altro, presso l’, è stato istituto nel 2018 dal Governo con una legge pioneristica, la prima al mondo sulla Medicina di genere. C’è bisogno di un osservatorio? Sì, perché la medicina genere-specifica non è (ancora) la normalità. Per secoli si è preso ile oggetto di studio (salvo che per le questioni ginecologiche). E basti pensare che glisul tema iniziarono solo negliin campo cardiologico, quando la direttrice dell’Istituto di Cardiologia dell’Istituto Nazionale della Salute degli Stati Uniti si accorse che la ricerca scientifica di quell’istituto era condotta solo su uomini. Ma attenzione, a fare le spese di una medicina che non tiene conto delle differenze, sono le donne ma anche gli uomini. Dagli anni '90 molto è cambiato, ma la strada è lunga. Il Covid ha costretto a dare un'accelerata.Come detto, fin dall’inizio della pandemia è emerso come la malattia sia più pericolosa per gli uomini che per le donne: secondo i dati pubblicati dall’Iss, dal febbraio 2020 al 28 aprile 2021,delle vittime, controa fronte di un(probabilmente per la maggiore presenze nei lavori di assistenza e cura). E l’unica fascia d’età dove a morire sono di più le donne () è semplicemente quella in cui sono più numerose. “E questo è vero in tutto il mondo, almeno in quei Paesi dove sono stati raccolti dati disaggregati", spiega la professoressa Baggio. Le ragioni sono biochimiche (c'entrano gli estrogeni, il recettore Ace2 e il cromosoma X) e socio-comportamentali: tipicamente le donne sonoe fumano e bevono di meno, riducendo quindi i fattori di rischio. "In generale le donne hanno undi fronte ai virus - prosegue la professoressa Baggio - anche se questo poi lo scontiamo con una maggiore propensione alle malattie autoimmuni". Le differenze biochimiche e immunologiche tra uomo e donna, emerse anche in tempo di Covid "sono molto importanti e possono aiutarci a capire di più altre malattie". Insomma,di un approccio più gender-specific nella medicina? Diciamo che qualche buona notizia c'è: "Nelle sperimentazioni effettuate suila presenza di uomini e donne era bilanciata. Non si è vista nessuna differenza nell’efficacia, anche se noi sappiamo che le donne in genere reagiscono meglio ai vaccini". Nota dolente, però, sono le reazioni avverse: il 75% degli effetti collaterali meno gravi riguardano le donne. E anche quelli più gravi, come le trombosi, sembrano un problema femminile. Sta emergendo poi un filone di studi che riguarda leche i vaccini possono avere(perdite intermestruali, flusso abbondante o scarso, doloroso, mestruazione in ritardo o in anticipo). Conseguenze che sembrerebbe non siano state studiate ex ante. Al momento si stanno raccogliendo i dati e si cerca un nesso causale.Donne e uomini, ormai è chiaro, sono soggetti a malattie in modo diverso, hanno sintomi diversi, rispondono alle cure in modo diverso. Guardiamo alle: nonostante l’immaginario collettivo dica il contrario,non degli uomini ma. Ma poiché nella donna i sintomi sono diversi rispetto all’uomo (sono rari i dolori al petto, si presentano piuttosto allo stomaco, alla mandibola, oppure ansia o stanchezza), spesso non vengono riconosciuti. "Ma non è solo una questione di donne - sottolinea Giovannella Baggio -. In psichiatria le donne soffrono dimolto più degli uomini, ma sono questi ultimi che si tolgono la vita più frequentemente. L'è considerata una questione femminile ma così non è: anche l’uomo la sviluppa, con dieci anni di ritardo. Ci sonoche hanno una mortalità più elevata negli uomini". È evidente dunque, che un approccio genere-specifico in ogni disciplina è a beneficio di tutti, uomini e donne, che altrimenti rischiano di avere diagnosi sbagliate o tardive.Come detto, l’Italia si è dotata nel 2018 della, che prevede un Piano per la medicina di genere e l’Osservatorio presso l’Iss, che controlla l’applicazione del Piano stesso neiin cui va sviluppato un approccio genere-specifico:. C’è da dire che di passi avanti ne sono stati fatti, grazie soprattutto alla rete che si è andata formando in questi anni tra ospedali, società scientifiche, enti di ricerca, società civile. Se c’è una conseguenza positiva della pandemia, è che "anche i medici che non 'credono' alla medicina di genere o non la conoscono, possono convincersi che è importante un approccio più specifico - conclude Baggio -. Mi auguro che il mondo scientifico si risvegli. Ho fiducia. Il Covid ha smosso molto, anche a livello politico, ma".