"Mi sento più leggero": via libera in Italia al primo suicidio assistito per un paziente tetraplegico

Le condizioni previste dalla Corte Costituzionale

Suicidio assistito ed eutanasia: le differenze

Perin Italia è stato autorizzato. Il paziente è un, ed è "il primo malato a ottenere il via libera", come annuncia l', che aveva seguito la sua vicenda e ne ha annunciato 'il lieto fine'. Il Comitato etico dell'azienda sanitaria di riferimento, la, ha deciso che nel suo caso ci sono le condizioni per accedere al farmaco letale. Una decisione arrivata dopo un, faticoso e combattuto.La richiesta di potersi sottoporre al suicidio assistito da parte dell'uomo era stata presentata più di un anno fa, ad agosto del 2020. Ma all'inizio l'Asl marchigiana l'aveva 'semplicemente', senza neanche attivare le procedure indicate dalla, che nella sentenza in materia aveva stabilito che il suicidio assistito non è punibile se ci sono alcune. Il paziente deve essere "", deve essere "affetto da una, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili" e infine "". E tutte queste condizioni devono essere verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La sentenza della Consulta,, politico e attivista, accusato - in base all'- di avere aiutato a suicidarsi Fabiano Antoniani, noto come, è stata la molla delle successive battaglie dell'Associazione Coscioni, che si è spesa in prima linea perché la procedura del suicidio assistito si potesse estendere all'Italia a cominciare proprio dal camionista di Pesaro, immobilizzato al letto dopo un incidente stradale. Dopo il rifiuto da parte dell'Azienda sanitaria l'uomo ha infatti presentato, che dopo un iniziale decisione - a marzo- favorevole alla Asl, ha accolto il suo reclamo e ha ordinato che l’azienda sanitaria avrebbe dovuto verificare le condizioni del paziente e la sussistenza dei criteri previsti appunto dalla Corte Costituzionale. Il, organismo indipendente formato da medici e psicologi che hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti dei pazienti, ha ora stabilito che l’uomo, in effetti, rientra nelle condizioni richieste e necessarie per l'accesso al suicidio assistito, ma ha anche specificato che "restano da individuare ora". Gli avvocati del malato, guidati dal segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, si sono detti disponibili a collaborare con l’ASUR Marche per definire queste procedure, affinché la volontà dell'uomo, e la sentenza della Corte Costituzionale, vengano finalmente rispettate. Intanto però, anche solo apprendere il parere dei medici è stata per il paziente una sorta di momento di liberazione, dopo anni di catene che lo tenevano legato a quella vita che tanto lo faceva star male. L'uomo, infatti, ha subito commentato: ", mi sono svuotato di tutta la tensione accumulata in questi anni".Nel suicidio assistito ildalla paziente che ne ha fatto richiesta. Questa modalità rende la procedura diversa dall', con cui non va confusa. Nell'eutanasia, infatti, èad avere un ruolo fondamentale nel portare alla morte il malato. In quella attiva è il dottore a, mentre in quella passiva è sempre il professionista cheche tengono in vita la persona. Nel nostro Paese, l'eutanasia passiva è regolata, dal gennaio del 2018, dalla legge sul, mentre non esistono ancora leggi specifiche in materia di eutanasia attiva né per il suicidio assistito, ma solo la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso dj Fabo. Per questo, ancora una volta, è scesa in campo l'associazione Luca Coscioni, con la proposta di un leggi qui ) per cui a ottobre sono state depositate alla Corte di Cassazione più di un milione di firme. Se verrà autorizzato questo dovrebbe svolgersi il prossimo anno. Il quesito propone di abrogare una parte dell', che punisce proprio l'assistenza al suicidio. E che porterebbe tantissime persone, secondo i modi e le condizioni stabilite per legge, a sentirsi finalmente di nuovo libere.