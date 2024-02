Nella Human Library le storie diventano 'vive e parlanti': a raccontarle sono le persone che le hanno vissute

L'idea delle "Biblioteche viventi"

Luoghi di incontro con la diversità

Tornare a comunicare

Le, si sa, hanno sempre affascinato l'essere umano. racconti, biografie, romanzi, diari: i libri racchiudono in sé quellae, quell'incantesimo ammaliatore che attira, che incuriosisce, che fa stare milioni di persone incollate alle loro pagine. E allora cosa c'è di più affascinante di una? Luogo di studio, di piacere, luogo che racchiude in sé misteri e vite, esistenze, di chi ne ha percorso i corridoi e di chi, racchiuso appuntodei volumi sugli scaffali, è pronto a far conoscere la propria storia ai lettori. Allora, forse, ancor più affascinante è la, nata Danimarca e diffusa in tutto il mondo: un luogo, anzi tanti, sparsi nel Paese, dove l'uomo diventa libro e viceversa. Quella di, ad esempio, è una storia impegnativa., ha anche unache riduce la sua capacità di sudorazione. "Nella mia vita quotidiana, può essere- ha detto il 37enne danese -. Penso che abbianoda quelle a cui sono abituati". Così, ogni settimana circa, Fransen - e la storia della sua vita - vengono "pubblicati". "Vengo a 'The Human Library' perché voglio rendere le personeche dietro le mie condizioni sono una persona", ha aggiunto il ragazzo, che ha tre titoli nel suo catalogo umano, tra cui uno chiamato 'Special Handicap'.La Human Library, infatti, è una sorta di, dovee le storie sono raccontate dai personaggi della vita reale che le hanno vissute. Si tratta di un'idea nata dalla, spinta dal desiderio di offrire uno spazio e un tempo giusti per il dialogo, pere sul disagio sociale al di là dei giudizi, per scoprire che dietro ogni storia c'è un essere vivente, in carne e ossa. Fondata nel 2000 e presentata per la prima volta al festival musicale di Roskilde, in Danimarca, l'iniziativa si è diffusacon migliaia di persone in tutto il mondo che vengono pubblicate ogni anno. In effetti che ci vuole a, una persona in un libro aperto? Non è forse quello che facciamo sempre?Il primo convegnosulle Human Library si è tenuto ad ottobre 2017 a Pistoia e nel 2015, grazie all’Associazione Culturale Pandora a San Giovanni Valdarno (AR), è nata la, una delle poche in Italia ad aver ricevuto il riconoscimento da parte dell'organizzazione internazionale. Altre Biblioteche Viventi però si trovano a Verona, Milano, Bergamo, Treviso, Torino e Palermo, mentre a Bruxelles tre ragazzi italiani lavorano in particolare con il comune di Saint-Gilles. Gli organizzatori provengono tutti dae chiunque può entrare a far parte della comunità in tutto il mondo, ma è fondamentale condividere gli stessi valori e rispettare le regole imposte alla base dell'iniziativa. "Abbiamo cercato persone senza fissa dimora, disoccupate, depresse, con problemi di salute mentale, con alcune disabilità, che", ha spiegato, fondatore e CEO della no-profit. E aggiunge: "Quale potrebbe essere una fonte migliore da cui imparare di qualcuno che ha effettivamente?". Oggi, l'associazione si avvale di migliaia di volontari, organizzando regolarmente eventi presso luoghi dedicati in tutto il mondo.: sono tutti i posti dove poter prendere in prestito per 30 minuti una storia, cioè una persona che racconta la propria, scelta su unacon narrazioni per tutti i gusti.Luoghi dovepossono essere discussi senza condanne, dove persone che altrimenti non si incontrerebbero mai possono trovare uno spazio di conversazione. In un recente incontro al "Reading Garden" della biblioteca di Copenaghen i partecipanti hanno ad esempio potuto scegliere da un programma di 15 potenziali letture: i libri 'viventi e parlanti' avevano titoli che andavano da 'Pensione precoce' e 'Solitudine', a 'Abusi sessuali' e 'Vittima di incesto'. Una volta selezionata la storia, i 'lettori' - in gruppo o uno a uno - hanno circadel libro. Nessuna domanda è off-limits, anche se i libri potrebbero non voler rispondere."Vogliamo che il libro torni in tempo, nelle stesse condizioni, non puoi portarlo a casa", ha scherzato Abergel. Il 48enne direttore dell'organizzazione non profit ha detto che il termineè stato scelto per ilche questa svolge nelle comunità. "Che tu sia giovane o vecchio, ricco o povero, non importa chi sei, potremmo tutti incontrarci lì e imparare". Naturalmente si dice spesso: "", ma Abergel e i volontari che lo aiutano a mettere in scena eventi regolari hanno smesso di usare questa frase perché "non è vero, perché non possiamo smettere di giudicare, quindi dirlo è un po' ridicolo". Come dimostrato da una coppia dinel 2006, gli esseri umani si fanno una prima impressione letteralmente in un batter d'occhio. Un decimo di secondo, per essere precisi. Invece, all'ingresso della biblioteca ci sono tre semplici parole: "".In mezzo alla solitudine della vita moderna e all'provocato dalla chiusura per il Covid-19, Abergel crede che la missione della biblioteca sia più rilevante ora che mai. Per questo è attualmente in lavorazione un'applicazione mobile per collegare i lettori con i 'libri umani' internazionali, di tutto il mondo. "Tendiamo a confrontarci sempre con persone chee che fanno le stesse cose che facciamo noi - ha spiegato -.A volte c'èche rende difficile identificarsi così fortemente con qualcuno di 'diverso' come invece faremmo con gli altri, ma una volta che si arriva più a fondo, dietro la copertina del libro, ci si rende conto che si ha molto piùdi quanto ci si potrebbe aspettare". Dopo un periodo in cui la comunicazione faccia a faccia, di persona, è quasi scomparsa a causa delle restrizioni per la pandemia, molti troveranno questa nuova formula di incontro, di dialogo, didavvero preziosa, oltre che educativa. Ma ci vogliono e ci vorranno anche tanta fantasia enel prossimo, perché trasformare la propria vita in un libro aperto, in pagine da ascoltare, è un atto di coraggio, quasi una sfida alla comprensione di cosa voglia dire veramente "" e provare a riconoscersi in storie che non sono la nostra.