Nina Zilli a Luce: "Fare famiglia oggi è un atto di coraggio"

Nina Zilli: "Fare famiglia è un atto di coraggio"

Nuclei tradizionali e non

Le donne sovversive e la meritocrazia

Nina Zilli fresca del “”, premio alle eccellenze femminili, ricevuto alla Festa del cinema di Roma nei giorni scorsi, è statadurante il terzo festival del canale nel Salone dei Cinquecento, a Firenze, il 21 ottobre.Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta, è cantante, attrice, scrittrice e mamma. A giugno 2023 ha dato alla luce la primogenita Anna Blue. ", la condivisione è alla base del rapporto" sostiene sul palco durante il panel dedicato proprio ai nuovi e vecchi modi di intendere i nuclei familiari, in cui si parla di genitorialità insieme alla performere al referente per le Famiglie Arcobaleno in ToscanaA coordinare gli interventi è Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino.La cantautrice spiega il motivo della sua affermazione: “Quando siamo in tour ci definiamo ‘famiglia’ non a caso, ma perché stiamo fianco a fianco per giorni, mesi, anni. Sempre con le stesse persone, anche se non tradizionale è una famiglia”. E per certi aspetti è sicuramente un nucleo più sicuro rispetto alle famiglie tradizionali, quelle “basate sui rapporti di sangue dove si consumano, ogni giorno, femminicidi ” ricorda l’artista 43enne. “La mia idea è molto: qualsiasi tipo di famiglia è fondamentale nella vita perché da 'da soli non si può resistere. Ma'" dice la cantante parafrasando la sua canzone intitolata proprio "Come un miracolo”.Ricordando che nella storia delle arti “” che hanno lottato per i diritti e per l’emancipazione ce ne sono state parecchio, Zilli non nega che ancora c’è tanto da fare. “Mi auguro che il processo si velocizzi e si arrivi allavera così che il sesso, maschio o femmina, non conti più. È giusto che vada avanti chi è più bravo”.Nella chiacchierata, la cantante ricorda anche i problemi professionali avuti durante la gravidanza. “Ero incinta al quarto mese – ricorda – e quando la gravidanza è stata resa pubblica ero in trattativa per un evento privato che avrei dovuto fare dopo il parto ma mi hanno ‘scaricato’, come se la gravidanza fosse una malattia”. La cantante, però, non condanna l’intera società: “Ci sono anche persone buone, oggi ho con me la piccola Anna Blue. Anche quando sono andata in Rai mi è stato concesso di portare la piccola, del resto devo allattarla”. Secondo Nina Zilli nelle lotte per i diritti e l’uguaglianza di genere “, anche loro devono far sentire la loro voce”.