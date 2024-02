Non solo Covid: la febbre suina arriva in Liguria e Piemonte. Un pericolo per l'uomo?

Non solo caccia, ma anche: l’ordinanza, emanata ieri sera, 13 gennaio, dai ministri della Salute Roberto Speranza e delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ne disponein 114 Comuni, a causa della. Permessa solo la caccia selettiva al cinghiale, come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. Nell’area interessata sono anche vietate le altre attività di interazione –diretta o indiretta– coiMentre non è ancora cessato l’allarme per il covid, molto probabilmente esso stesso determinato a un disequilibrio nei rapporti tra l’uomo e gli ecosistemi animali, messi sempre più sotto pressione dalla attività antropiche, ecco. Per fortuna la Peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali, ma, per ora,. Si tratta però di una malattia con une pertanto una eventuale epidemia di PSA sul territorio nazionale comporterebbe, come si legge sul sito del ministero della sanità, “, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo suinicolo, nonché sul commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti" (dai Paesi infetti è vietato commercializzare suini vivi). Secondo l’Agenzia Dire, sono 24 i Comuni liguri, al confine tra provincia di Genova, Savona e Piemonte, in cui sono stati riscontrati. Questi, nei giorni scorsi, hanno attivato misure precauzionali alle frontiere di Svizzera, Kuwait e in Oriente (Cina, Giappone e Taiwan), dove, come rende noto Confagricoltura, è stato dato un temporaneo. Secondo le stime Cia-Agricoltori Italiani, tali esportazioni si attestano intorno all’1,7 miliardi. L’ordinanza emessa il 13 gennaio dal governo, come si legge nel testo, “consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fornendo rassicurazioni in merito al nostro export”.La misura produce effetti dalla data di adozione e le disposizioni sono efficaci per 6 mesi a decorrere da tale data. Per il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana, “si dovrebbe procedere conper evitare che ci sia una propagazione del virus o che gli animali vengano trovati morti nel bosco. Andare a cercare nei boschi gli animali morti credo sia soltanto un dispendio di energie fisiche ed economiche. Sarebbe meglio procedere con i sistemi moderni, come quelli ormonali, per poter attirare gli animali e abbatterli”.