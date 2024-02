Perché contadina sì e ingegnera no? La Crusca favorevole a declinare al femminile. Intanto, il Devoto Oli riscrive le definizioni di Uomo e Donna

Non dovrebbe essere una rivendicazione

Grammatica e pensiero sessista

Testimone del dinamismo sociale

Donna, da "individuo" a "essere umano"

Uomo, in guardia dagli stereotipi

Le matrici delle parole nuove

Declinare al femminile

Laè una delledel mondo, a partire dal punto di vista di ciò che viene democraticamente utilizzato da tutti: la. Parlata o scritta, la parola si trasforma in cartina di tornasole dei cambiamenti sociali e delle rivoluzioni in corso. Un esempio recente del duello scatenato dall’uso del femminile dei nomi di professione o delle cariche, è il siparietto che si è consumato sul palco di Sanremo: a distanza di mesi, c’è chi ancora critica l’"occasione sprecata" die chi la sostiene parlando di “un calcio al politicamente corretto”.Ad, che le chiedeva come volesse essere chiamata, Venezi rispose: «Per me quello che conta è il talento e la preparazione con cui si svolge un determinato lavoro. Le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è “. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo”, tagliò corto. In realtà in italianoal femminile si coniuga(esattamente come il dottore diventa dottoressa) e il motivo per cui solitamente si parla di direttore è semplicemente perché storicamente questo ruolo è stato. Il “caso“ Venezi non solo ha esteso il dibattito sui social, ma anche al mondo culturale e politico: "La declinazione femminile la si accetta in certe mansioni come ““, ““ o ““ e non la si accetta quando, pensando che il maschile sia più autorevole - le parole di, deputata del Pd - Invece il femminile è bellissimo. È un problema serio che dimostra poca autostima. Inviterei la direttrice Venezi a leggere cosa dice l’, la più alta autorità linguistica del nostro Paese. Se il femminile viene nascosto, si nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti".L’utilizzo dei femminili, in una situazione ottimale, non dovrebbe essere una rivendicazione: se chiamarenon è “ideologico”, non dovrebbe esserlo nemmeno chiamare. Tuttavia è innegabile: considerato il ruolo (percepito più che reale) della donna nella società italiana attuale, idiventano per forza una rivendicazione; e questo è, contemporaneamente, il punto di forza dell’istanza e il suo punto debole, in quanto come ogni questione che si vena di tratti ideologici incontrerà il favore di una parte della società e lo sfavore di un’altra. E così, ancora oggi, per una donna definirsiè diventato “” e dire di essereè “”. La questione linguistica si interseca con altri piani, soprattutto quello sociale, ma anche quello culturale e politico. Se ormai è assodato che il femminile di, restando in ambito giuridico, ecco il dilemma del: occorre riferirsi al genere della personao della persona? "Un buon parametro generale è quello di concentrarsi suldella persona che deve- sottolineano gli addetti ai lavori - : se è donna, che sia la, senza soffermarsi sul genere della persona di cui è sostituta. Allo stesso modo il sostituto di sessodi una procuratrice sarà comunque un".Se certi femminili grammaticalmente corretti “suonano male” o sono avvertiti come meno “prestigiosi” dei corrispondenti maschili, il problema non è nella grammatica, bensì nel pensiero (sessista) di cui il linguaggio è veicolo. Le forme come “” sono inaccettabili, come lo è “”, di cui è più facile avvertire l’inadeguatezza. Tanto da dare il benvenuto al lemma ““, che è sempre meglio della forzatura ““.Una querelle infinita, sviscerata - e non da oggi - da chi, con la lingua, ci lavora ogni giorno: «Credo che nessuno vada a guardare su un dizionario le definizioni di Uomo o di Donna - interviene Luca Serianni, linguista che, assieme a Maurizio Trifone, ha guidato il' concepito danel 1967 -. Il vocabolario però non è solo una rassegna utile di parole e definizioni particolari o difficili, ma la foto di un certo momento linguistico e quindi in certe fasi riflette il mutato senso di alcuni termini, come è ora accaduto appunto con Uomo e Donna". Osservatorio dei mutamenti della lingua italiana, ancora una volta il Nuovo Devoto-Oli, aggiornato annualmente, si conferma come un attento, sociale prima ancora che, del nostro Paese, e, gli anni scorsi sono stati segnati dall’ingresso die termini inglesi, oggi gli autori e la redazione hanno prestato attenzione alle parole legate alla mutata sensibilità sociale su temi qualiEcco allora che se al lemma, prima si leggeva all’inizio: "L’: una bella donna; una donna colta, elegante, raffinata; scarpe, abiti da donna; i diritti, l’emancipazione della donna", nell’edizione 2022 la definizione è cambiata in «: scarpe, abiti da donna; parrucchiere per donna e per uomo... accompagnato da aggettivi o altre determinazioni, persona di sesso femminile considerata in relazione alle sue caratteristiche o qualità (fisiche, morali, intellettuali, eccetera)". La spiegazione del proverbio: "", spiegato come «avere un qualche tipo di relazione con il sesso femminile comporta di per sé problemi» si è trasformato in "(secondo una visione misogina tipica di molti proverbi oggi in disuso). Così la voce, diventata lunga il doppio e agli esempi “donna di vita“ o “andare a donne“ se ne sono aggiunti molti altri, da “a ““, e via dicendo.Passando al lemma, nelle prime righe si legge della contrapposizione col termine donna "più o meno diretta o sottintesa, ove la parola stia a indicare il detentore o il simbolo della(se ti lasci dominare da lei non sei più un uomo) e può essere accolta o subita con una sfumatura di compiacimento nell’ambito di rapporti amorosi o domestici"; concetto che ora è stato così trasformato: "Individuo adulto di sesso maschile dotato di fermezza, energia, coraggio o di altre analoghe qualità, che in base a unosi considerano proprie dell’uomo:; cerca di comportarti da uomo".Sono Oltre 500 le parole di uso comune che hanno avuto bisogno di una riscrittura integrale, perché risentivano dei cambiamenti avvenuti nella nostra cultura e società, nel(Le Monnier, versione digitale, disponibile come sito web e come applicazione iOS e Andorid), si presenta ricchissimo: 75.000 voci, 250.000 definizioni, 45.000 locuzioni,, 200 note “Per dirlo in italiano“, 147 note “Questioni di stile“ e molto altro. I 500 neologismi e nuovi significati, specchio di questo momento della nostra società, sono tratti dal linguaggio dell’(per esempio: Affetto stabile, Blended learning, Covidico, Didattica Digitale Integrata, Microplastica, Passaporto vaccinale, Transfobico), della(da Democrazia elettronica a Divario di genere a Impatto zero), dell(DOP economy, ipercapitalismo, recovery plan), della(antiscienza, Big Tech, cultura della cancellazione, turismo di prossimità),(da Paesi frugali a Transizione ecologica), di(bannato, boomer, ingarellarsi) e delle nuove(bioalbergo, namelaka, okra, pinseria). La parte del leone l’ha fatta la, con tutte le voci relative al virus, alle varianti virali, ai vari tipi di vaccini, fino a, per fare un esempio, Antigenico, con le nuove definizioni di Test antigenico e di Tampone antigenico.Tornando nell’ambito delle definizioni professionali, nel 2021 è arrivato il momento di nominare le donne che lavorano tramite i nomina agentis declinati al femminile, un modo per contribuire non solo ad accrescerne la visibilità in campo professionale, ma anche a: se è vero che si nomina ciò che si vede, è anche vero che ciò che viene nominato si vede meglio. Come? Anche attraverso i mezzi di informazione.