Premio Galileo 2000: "Lo dedico alle famiglie che soffrono e al loro sorriso

Premio Galileo 2000 a Firenze: “Dedico il riconoscimento alle famiglie che soffrono e al loro sorriso, che riaffiora, quando la strada in salita, che abbiamo percorso, diventa una discesa perché assieme abbiamo vinto la battaglia della malattia. Niente è più bello di quel sorriso, che torna con forza, e della gratitudine di queste famiglie”. Nella suggestiva cornice del Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, ancor più vestito a festa per il, giunto alla diciannovesima edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis , il professor Francesco Montorsi , direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, tra i premiati, ha rivolto un pensiero ai pazienti.“L’emozione si è unita alla gratitudine - continua Montorsi- per essere tra i premiati di un riconoscimento di grande importanza che viene assegnato personalità di rilievo del cinema, dell’arte, del mondo dell’impresa e della musica. Sono contento che sia stata dedicata una finestra alla medicina ed alla ricerca ed ai percorsi che hanno compiuto nel tempo ed oggi. Siamo in un momento di grande effervescenza scientifica”. Il Premio Galileo 2000 realizzato con la collaborazione del Comune di Firenze e della Fondazione Teatro della Toscana, lega musica, arte, scienza ed impresa come manifestazioni del genio umano e dell’impegno per lo sviluppo culturale, economico, per la sostenibilità, la ricerca scientifica ed artistica. A riceverlo anche. Conduttrice della serata, la giornalista Monica Peruzzi La motivazione del Premio Galileo 2000 per la Scienza Medica a Francesco Montorsi è per “aver diretto dal 2012 l ’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano oltre ad essere Professore Ordinario e Direttore della Scuola di Specializzazione di Urologia dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Per aver reso la ricerca scientifica del reparto di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano da anni al primo posto in Europa. Per aver formato molti Allievi che hanno raggiunto posizioni accademiche ed ottenuto riconoscimenti internazionali di primissimo livello, a testimonianza di una scuola che non ha eguali in Urologia”.“Mi porto a casa un’esperienza unica - conclude il direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano- in una città che è bellezza in ogni suo angolo. Mentre parlo sono davanti al Duomo e mi piace pensare a quanto l’uomo possa aver costruito nell’arte in un cammino simile a quello della medicina perché ha elementi condivisi che partono dalla passione e dalla ricerca”. Si chiude il sipario sull’edizione numerocon una cornice di eleganza che è stata tracciata anche da un percorso allestito e che ha seguito la naturale architettura dello scalone monumentale che dal cortile di Michelozzo porta al Salone dei Cinquecento esaltando la magnificenza dell’ambiente. Un’esperienza per “immergersi” in una dimensione mistica nella quale figure mascherate nella contemplazione del potere ammaliante dell’arte, espressa dalla danza di un’entità percepita come suprema. Un’alternanza tra meraviglia e bellezza, che dalla storia si lega al presente."Il Premio Galileo 2000 nasce da un’idea di mio padre Alfonso - spiega, presidente della Fondazione Premio Galileo 2000 - e dal suo amore per ogni forma di espressione artistica e culturale, per temi universali come la pace, il dialogo tra popoli e religioni, l’economia sostenibile, l’Europa". Tanti gli ospiti che hanno attraversato il red carpet dal cortile di Michelozzo al Salone dei Cinquecento. Tra i partecipanti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindacoe il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Il Premio per l’Impresa è stato conferito a, ceo del Gruppo Generali "per aver posto la sostenibilità al centro di tutte le attività della Compagnia". Il Premio Una Vita per la Musica - Giglio d’Oro a, direttrice d’orchestra internazionale e prima donna a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma "per l’impulso alla ricerca del contemporaneo musicale". Il Premio Galileo 2000 per l’Arte è andato amentre quello per la Scienza Medica a, direttore dell’Unità operativa di Urologia del San Raffaele di Milano. A ricevere il Premio Galileo 2000 per il Cinema"per aver condotto la sua ricerca e la sua arte attraverso esplorazioni proiettate al superamento degli umani limiti espressivi" mentre il premio speciale alla carriera Una Vita per la Musica ad"per il ruolo sempre originale che ha incarnato nell’universo della musica leggera italiana". Infine, il Premio Galileo 2000 Una Vita per la Musica-Giglio d’Oro a, direttore d’orchestra e direttore musicale della Netherlands Philarmonic Orchestra e della Dutch National Opera: a lui il premio sarà recapitato perché impossibilitato a ritirarlo di persona.