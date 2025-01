Dai buchi neri, ai moscerini, all’HIV, all’elettromagnetismo alle placche tettoniche: il 2024 ci ha "regalato" nuove scoperte e nuovi orizzonti per la scienza che avranno ripercussioni sulla nostra vita e le nostre conoscenze. Ecco a voi un elenco, assolutamente non esaustivo, delle principali notizie dei progressi scientifici, tecnologici e, perché no, culturali, dell’anno passato