Scuola: più disuguaglianze fra nord e sud e tra figli di famiglie ricche e svantaggiate

Dai dati Invalsi arriva, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, la conferma dellanel nostro Paese: ildegli studenti in condizioni socioeconomiche difficili, a fronte deldi quelli con. Più del doppio quindi. Un dato che lascia pochi spazi al dubbio. E come se non bastasse i due anni di dad dovuti al Covid non hanno tatto che aumentare ulteriormente questo divario. Alle scuoleinfatti ildegli studenti che hanno svolto i test invalsi non raggiunge il livello minimo di competenze in, e ilincon un aumento, per entrambe, di 5 punti percentuali rispetto al 2019. Alle scuoleil learning loss è ancora più marcato: si passa infatti dal 35% di studenti che non raggiungevano le competenze minime di italiano nel 2019, alnel 2021, e in matematica dal 42% nel 2019, alnel 2021. L’incremento delle quote di studenti in difficoltà è molto più accentuato tra coloro i quali provengono dadal punto di vista socio-economico, e che vivono nelle regioni del sud, dove oltre la metà degli studenti non raggiunge il livello minimo di competenze in matematica e lettura. Inrispetto al 2019, anche il dato relativo all’che si attesta al 9,5%: anche in questo caso, maggiormente danneggiati sono stati i minori più svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, ildei qualila scuola prematuramente (a fronte del 5,3% per gli alunni che provengono da famiglie non svantaggiate dal punto di vista socioeconomico). E anche in questo caso più penalizzati coloro che vivono nelle regioni, dove il tasso di abbandono si attesta al(nelle regioni al nord scende al). "I dati Invasi certificano il fatto che se la crisi ha colpito complessivamente tutti gli studenti, i bambini e ragazzi che erano già in condizioni di svantaggio hanno subito le conseguenze più gravi! ” sottolinea, direttrice dei programmi Italia- Europa di Save the Children. Che aggiunge “i mesi lontani dalle aule hanno contribuito ad aumentare le diseguaglianze, accrescendo le difficoltà di quei bambini e adolescenti che si sono trovati a seguire la didattica a distanza senza gli strumenti e le condizioni idonee, privi di supporto adeguato, e sono stati lasciati cosi indietro rispetto ai compagni". Secondo Milano dunque “o meno delle scuole a settembre, a fronte di questi dati, èe tutti gli sforzi devono essere volti a ridare a tutti gli studenti la possibilità di tornare in classe, altrimenti rischiamo di condannare quelli più vulnerabili a un percorso senza uscita”La povertà educativa è lo specchio di un fenomeno più generale. Lain Italia, in poco più di dieci anni è aumentata infatti di ben dieci punti percentuali e ha raggiunto nel 2020 il suo massimo storico degli ultimi 15 anni:(il 13,6% dei bambini e degli adolescenti in Italia), benrispetto all’anno precedente, sono in condizioni di. Un dato destinato a crescere con la crisi economica generata dal Covid e dovuto, in larga parte, all’aumento consistente del numero diche hanno perso temporaneamente o definitivamente il lavoro,durante l’anno trascorso, e la conseguente diminuzione delle loro disponibilità economiche.