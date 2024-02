"Sono scampata al matrimonio combinato in Siria, ora incontro i ragazzi perché non accadano più tragedie come quella di Saman"

Numeri da brivido

Quel giorno partì in jeans e maglietta, i capelli freschi di parrucchiere,. Guardò con incanto la Siria, il suo Paese che vedeva per la prima volta, da adulta. Aveva 16 anni. In poche ore precipitò in un. Che sarebbe durato. Prigioniera del, darlache non aveva mai visto. Ma la storia di, cittadina italiana cresciuta a Bassano del Grappa (Vicenza), ha avuto un lieto fine.Oggi, a, è una, sguardo fiero e una cascata di capelli corvini luminosi. Parla con il cuore (e con calata veneta). I pensieri prendono vita come fossero le pagine di un libro. Mamma di, “il mio orgoglio“. Ha raccontato la sua storia in “Siria mon amour“ (Edizioni Piemme), che porta in giro nelle scuole d’Italia, i ragazzi la ascoltano senza fiatare. Fuggita da un matrimonio combinato grazie anche all’aiuto di un cugino del padre, professore all’università di Aleppo, ha un obiettivo: “da un futuro che non vogliono, che non si sono scelte. Dobbiamo partire dalla scuola, dalle medie. Dopo, è troppo tardi“.L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite calcolanel mondo. La metà vivono in. La pandemia, è la previsione drammatica, ha cancellato anni di progressi. Nel prossimo decennio, ““ correranno questo rischio. A pesare sono soprattutto la chiusura delle scuole e la crisi economica. Sarebbe facile confinare queste violazioni dei diritti umani nei paesi più poveri del mondo, lontano da noi. Invece, nelle aree più ricche e sviluppate del nostro Paese. Ce le mette davanti il coraggio di, la 18enne pachistana sparita alla fine di aprile da Novellara (Reggio Emilia). Brillante a scuola, ma ci è andata solo un anno. Ribelle al matrimonio combinato dai suoi. Il fratellino ha testimoniato, ““ (che è in fuga, come i genitori). Punita dal clan familiare che si sentiva disonorato dal suo desiderio di libertà.Anche Amani un giorno ha pensato. Ricorda tutto di quando è stata picchiata per la prima volta. “, il marito che avevano scelto per me, micon le scarpe, mi. Ho preso a perdere sangue da un orecchio. Ho pensato:. Mi ricordo come fosse oggi che ho afferrato il mio vestito e me lo sono squarciato, sul petto. Per me era impensabile che un perfetto sconosciuto mi picchiasse come stava facendo lui. Perché non aveva nessun diritto su di me. In quel momento ho detto, adesso basta“.Anche, fiera e cocciuta, ha difeso il suo desiderio d’amore e di felicità. Possibile una storia così nel nord Italia 2021? Nell’Emilia Romagna, terra d’integrazione? “– pesa bene le parole Amani – qualche volta. Tra le mura domestiche, se hanno radici così forti, le persone non le cambi. La mentalità è diversa da quella che si mostra fuori“. Li lodiamo come lavoratori instancabili, ma nei discorsi che facciamo le donne svaniscono, come fossero fantasmi. Come Saman, che prima di sparire ha vissuto da segregata in casa. Non avremmo dovuto cogliere prima i segnali? Amani sospira: “Io queste domande me le faccio. Anche quando incontro unae mi chiedo,. Libertà per me è tutt’altro che dover accettare quello che ti impongono i genitori. Che tu sia minorenne o no”. Oggi Amani. La convinse a partire spiegandole che quel viaggio in Siria serviva per mettere a posto i documenti. “Già da molto tempo ho capito quello che ha fatto - confida Amani - Lasciata dal marito, sola in Italia a crescere sei figli. Non potrei più stare senza di lei. Credo che volesse. Magari diceva a se stessa: la porto in Siria, la faccio sposare, là non verrà mai abbandonata come è successo a me“. Nei giorni dell’incubo, Amani provava disperatamente a ricordare com’era prima. Si rigirava tra le mani di nascosto gli scontrini della parrucchiera e del bar. “Leggevo la data, l’ora... Ricordo che mi chiedevo, ma veramente c’è stata una vita in Italia? Ero stata trasportata in un mondo talmente diverso...“. Da Bassano del Grappa a un villaggio rurale della Siria. “Ripetevo a me stessa, Amani è stata lì, si è fatta una piega perché voleva essere bella per il suo primo viaggio“. Anche a lei è capitato di pensare, Dio, perché mi hai fatto vivere questa vita, come si tormentava in uno dei suoi messaggi più disperati Saman. “Quelle parole mi hanno fatto venire la pelle d’oca. Sono tornata a quei giorni. A quando mi chiedevo,per meritarmi tutto questo? Avevo iniziato a, midi scuola, mi comportavo bene. Perché? Dall’Italia dicevo, la Siria è a tre ore di volo. Ma quando sei là e non riesci a tornare indietro, l’Italia ti sembra un altro pianeta“.E allora spostiamoci davvero in un altro pianeta, a settemila chilometri da qui. Andiamo nel, tra i distretti più poveri del Bangladesh. Dove i matrimoni forzati vanno oltre le statistiche nazionali e arrivano a superare il 70%, come ci spiega, 39 anni, delegata diin quel paese. Al telefono prova a sintetizzare la complessità. “Il fenomeno è diffuso ovunque, nelle zone rurali ma anche urbane. Nonostante leggi chiare, a volte un po’ controverse ma chiare. Le ragazze non possono sposarsi prima dei 18 anni ma ilè estremamente. Le donne che vogliono fuggire fanno la fuga d’amore, anche per vivere un’adolescenza più libera. Perché la, è concepita. Chi non vuole sposarsi cerca aiuto, ma il numero è minimo. Davvero poche ragazze si mettono contro la famiglia“. Anche se “l’età sta aumentando, la percentuale deiera più alta, adesso. Perché? Sicuramente la società civile, tante ong, si battono molto affinché venga superata questa pratica, che è una violazione dei diritti umani”. Ma le resistenze sono ancora enormi. L’autorità religiosa, l’imam - il paese è fondamentalmente musulmano - “dovrebbe certificare allo Stato che il ragazzo e la ragazza sono nell’età giusta per sposarsi. Ma di solito, le carte sono false“. Ancora una volta, in ogni latitudine del mondo, si conferma che lesono legate a filo doppio con l’. “Abbiamo centri per gli adolescenti, sono autogestiti dai ragazzi – racconta Valentina Lucchese –. Quando veniamo a sapere che si sta preparando un matrimonio forzato, cerchiamo di fermarlo. Ma la comunità è più avanti. Magari tu riesci a stopparlo e il giorno dopo loro se ne vanno in un’altra area fuori controllo, si sposano, poi riportano la ragazza a casa“. E allora “cerchiamo di mantenere queste giovanissime a scuola, anche da sposate, perché possano prendere almeno la licenza superiore., con la famiglia. Proviamo a convincerli. Qualcuna arriva anche all’università. Una di queste, che si è sposata prima dei 18 anni, lavora in un nostro progetto. Ma sono davveroche in questo contesto di povertà. Lo sposo deve soddisfare certi criteri, economico, dell’educazione... Il matrimonio è un. Per i genitori una donna è un peso. Prima la sposano, prima si liberano di”.