Talenti per una società inclusiva: a Firenze giovani a confronto con i testimonial delle 'minoranze'

Talenti per una società inclusiva

Un incontro tra unicità

Gli ospiti e le mission dell'Istituto Sangalli

Può un talk diventare laboratorio di? La risposta si fa concreta adove, grazie alla giornata promossa dall’Istituto Sangalli, gli studenti potranno dialogare per una mattinata intera con personalità diversissime con un preciso obiettivo: guardare alla società contemporanea con occhi nuovi. L’incontro vuole dunque non solo ispirare le nuove generazioni , ma anche dar loro energia e offrire rinnovati stimoli per permettere ai più giovani di avere uno, senza le storture dovute a rappresentazioni parziali. Per farlo, sono stati chiamati a intervenire, che difficilmente potrebbero entrare in contatto con studenti delle superiori, se non in contesti come questo.L’appuntamento con questa giornata che chiude il triennio di ‘’ è il 30 maggio all’Auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, a partire dalle 9.30. Si chiude, dunque, con questo significativo incontro all’insegna del dialogo, dell’ascolto e dell’inclusione il corso formativo rivolto alle guide spirituali islamiche , realizzato per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con Ucoii e il sostegno della Fondazione Cr Firenze. L’obiettivo della mattinata, che si concluderà alle 12,30, è evidente: riflettere non su una sola minoranza, ma su più minoranze. Teatro di questo incontro è l’di Fondazione CR Firenze, dove saranno protagonisti il consigliere comunale di Torino,, il mediatore interculturale e insegnante di lingua araba, la stilista di modest fashiondelle Sorelle Apostole della Consolata, l’assistente del rabbino capo di Firenzee l’atleta non vedente di triathlon. A moderare la mattinata sarà il consigliere della Regione Toscana all’innovazione e alle politiche giovanili Bernard Dika. A restituire una testimonianza dopo l’ascolto di tutti gli interventi ci penserà il direttore editoriale Rai per l’offerta formativa, Giuseppina Paterniti.“Un talk può diventare un laboratorio di incontro tra unicità? Ci siamo posti questa domanda quando abbiamo ideato questa iniziativa - spiega Maurizio Sangalli - allo scopo diascoltando le testimonianze diche possono ispirare percorsi, incontri, studi, conoscenze e potenziali network. E così abbiamo pensato a una formula nuova di ‘contaminazione’ dove mettereche, sempre per creare uno spazio di dialogo e di conoscenza, oltre a raccontarsi condivideranno tempo insieme”. Maurizio Sangalli è presidente dell’Istituto Sangalli, e ideatore del progetto formativo che nelle diverse stagioni ha visto protagonisti- guide spirituali islamiche donne - arrivare a Firenze per frequentare non solo lezioni di diritto, arte, storia, religione e sociologia, ma anche ‘laboratori creativi’ che sono stati i veri momenti centrali per la formazione.A portare i saluti saranno, per l’, Massimo Carlo Giannini e Maurizio Sangalli; il presidente Unione Comunità Islamiche d’Italia Yassine Lafram, il presidente dell’Associazione Italiana Imam e Guide Religiose, Aboulkheir Breigheche, e il direttore della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori. Partecipano alla mattinata: per il Comune di Firenze l’assessora all’educazione Sara Funaro, l’assessore ai rapporti con le confessioni religiose, Alessandro Martini, e per la Regione Toscana Alessandra Nardini, assessora all’istruzione. Questa del 30 maggio è dunque una nuova importante tappa della missione che l’Istituto Sangalli persegue fin dalla sua costituzione.: sono aspetti di cui questosi occupa dal 2014. Impegnata da sempre, a livello sia nazionale che internazionale, nel dialogo interculturale e interreligioso, l’attività di questa importante realtà fiorentina laica e apolitica, si concretizza anche nel sostegno a giovani studiosi di tutti i Paesi del mondo, a proseguire nella ricerca in ambito umanistico su temi socio religiosi e con approccio multidisciplinare, attraverso borse di studio e assegni di ricerca.