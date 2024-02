Toscana, arriva il test di diagnosi precoce per la Leucodistrofia Metacromatica

La piccola Sofia e il progetto pilota dell'associazione Voa Voa

Dal 13 marzo scorso e per i prossimi 3 anni, oltre agli screening di routine, i 75mila nuovi nati della regione Toscana avrannogratuitamente anche alche permette la diagnosi tempestiva della, patologia terribile ben nota al grande pubblico per aver ucciso la piccola Sofia De Barros il 30 dicembre del 2017.In suo nome, già nel 2013, i genitori Caterina e Guido De Barros hanno fondato l' Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps , che si è presa cura per anni di famiglie con minori affetti da patologie neuro degenerative, anche prive di diagnosi. Ad un anno dalla scomparsa della piccola Sofia, l'Associazione si è fatta promotrice del(e uno dei primi al mondo) per la diagnosi precoce della MLD, che consentirà ai neonati toscani una possibilità di cura e di vita normale.Se diagnosticata alla nascita, infatti, la patologia risulta curabile, grazie al trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe geneticamente modificate messo a punto dall'ospedale San Raffaele di Milano in anni e anni di ricerca. "Inutile dire cosa significhi l'avvio di questo progetto per me e per mia moglie - è il commento commosso di Guido De Barros , presidente di Voa Voa Amici di Sofia Aps -: consolazione, resilienza, speranza. La sensazione che la nostra adorata bambina e gli altri angeli che hanno dovuto sacrificarsie che, grazie a loro, d'ora in poi non ci saranno più persone malate, ma solo curate.Fino ad oggi, senza lo screening neonatale , ad avere avuto accesso alla cura sono stati solo i fratelli minori di bambini già malati, dunque condannati ad una lunga e dolorosa agonia, attraverso i quali una famiglia come la nostra ha potuto scoprire di esseree praticare la diagnosi prenatale sul figlio minore. D'ora innanzi, il sacrificio del fratello maggiore non esisterà più ed entrambi potranno essere salvati e condurre una vita normale. Non c'è dolore più grande - continua il papà di Sofia - di quello che abbiamo provato noi genitori il giorno in cui abbiamo scoperto che i nostri figli erano malati , abbiamo chiamato l'ospedale San Raffaele perché venisse loro somministrata l'unica cura esistente, e ci siamo sentiti rispondere che, che sarebbero morti in pochi anni. Quando i sintomi sono ormai manifesti, la terapia genica si rivela inefficace".Il test di diagnosi precoce della MLD, che viene eseguito dal Laboratorio didiretto dal professor Giancarlo la Marca, èe non comporta alcuno stress per il neonato: entro 72 ore dalla nascita il personale ospedaliero preleva delle gocce di sangue dal tallone del bambino, grazie alle quali potranno essere screenate le circadal Sistema Sanitario Regionale, compresa la MLD.Il test di diagnosi precoce è stato messo a punto dal Meyer grazie al contributo preziosissimo di molte famiglie dell'intero territorio nazionale. "La nostra associazione ha iniziato la sua lotta per sconfiggere la MLD già nel 2015 - spiega De Barros -, quando finanziammo il Laboratorio di Screening Neonatale del Meyer per condurre la ricerca del test di diagnosi precoce della malattia, attraversoa un ricercatore e la raccolta nazionale di campioni di sangue appartenenti a bambini affetti dalla patologia, necessari al laboratorio per verificare l'efficacia del test.Ecco perché Voa Voa si è fatta promotrice di un'intensadi campioni di sangue, su appositi cartoncini di carta bibula in tutto e per tutto identici a quelli usati negli ospedali al momento del prelievo di sangue dal tallone del neonato. Tutti i genitori con bambini affetti da MLD che hanno partecipato all'iniziativa erano perfettamente consapevoli di non poter fare niente per salvare i propri figli. Ma hanno comunque scelto di impegnarsi perdei futuri nati, e il diritto alla felicità delle famiglie che d'ora innanzi potranno contare su una cura efficace". Due anni dopo quel primo finanziamento al Laboratorio di Screening del Meyer, il 30 dicembre del 2017, la piccola Sofia lasciava questo mondo. Ad inizio 2019 l'Associazione che porta il suo nome ha avviato la campagna di raccolta fondi-tutt'ora in essere ( www.goccedisperanza.it ), per il finanziamento della Sperimentazione di screening per la MLD. Tutto il resto è storia. Una storia magnifica, di amore e resilienza, che significa speranza e vita per tanti bambini.