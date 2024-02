Tutti pazzi per ‘Spatriati’. Con Desiati la cultura non etero trionfa al premio Strega

La storia

“Alla fine Spatriati è una elevazione al cubo della parola, cioè di persone che non si definiscono”. Così Mario Desiati , che nel romanzo vincitore de l Premio Strega 2022 , ha voluto raccontare la storia di persone “che come unica patria hanno l’umanità”. E lo ha fatto attraverso un’opera non allineata, ma coraggiosa e nomade, ‘irregolare’ per certi versi e volutamente ‘’, che rappresenta la fuga da ogni definizione.La storia racconta di, due ragazzi pugliesi che, dopo essersi conosciuti tra banchi di scuola del liceo di Martina Franca, non finiscono mai di amarsi, anche se lo fanno a modo loro, tra la Puglia e Berlino. Ma più in generale ‘’ (Einaudi) racconta, attraverso questi due ragazzi, un mondo intero di, o meglio, un mondo di persone che proprio come i protagonisti, non vogliono sottostare a definizioni di sorta.è una parola nuova, una sfumatura del dialetto pugliese, terra natia dell’autore 45enne. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, la storia ha emozionato e incantato, e alla fine Desiati, che era già stato in cinquina allo Strega nel 2011 con, quest’anno si è aggiudicato l’ambito premio ottenendo ben 166 voti.Alla serata finale l’autore si è presentato con unche ha richiamato in: “Mi sono truccato gli occhi e indossato cose diversissime tra loro. Avevo la mascherina arcobaleno, il collarino fetish che si usa nelle feste di cui si parla nella seconda parte del romanzo. E poi un ventaglio fiorato rosa, le scarpe arcobaleno, e un abito di Valentino con una fusciacca che di fatto richiamava qualcosa della prima parte del libro”. “Ci sono tante persone, tante – dice Desiati - e io sono tra queste,”.“In questo romanzo ho voluto usare la parolaperché intendevo allargare il concetto di non definizione della propria identità, non per forza dal punto di vista sessuale ma anche politico, religioso, geografico”. Il termine ‘patria’ torna spesso in questo lavoro: “Dietro a questo libro c’è tutto il discorso delle frontiere che mi tocca anche per ragioni personali” ha sottolineato Desiati. “La Puglia ha una conformazione strana, è un ponte tra Oriente e Occidente, una Mitteleuropa del Mediterraneo. Perciò credo che la letteratura pugliese, essendo di frontiera, sia un po’ obliqua”. Dalle pagine di un libro allo schermo della televisione:diventerà presto anche