Una Cristoforetti non fa primavera: studio e professioni legate a scienza e tecnologia sono ancora tabù per le donne

non mancano. Il doodle di Google del 26 aprile ce ne ha ricordato uno, fissando nella mente dei navigatori della Rete il compleanno della genetista britannica Anne McLaren. Un omaggio virtuale, dall’inconfondibile stile pop, per la donna che è tuttora considerata una delle più brillanti scienziate del Ventesimo secolo in biologia dello sviluppo. Estremizzando per sintesi, la mamma delle tecnologie che si sono rivelate vitali per la fecondazione in vitro. Un esempio straordinario, appunto, che si staglia sull’orizzonte di una ordinarietà che invece sembra faticare a delinearsi. Una ordinarietà da costruire con le (di certo ben più piccole) storie di ragazze che scelgono di studiare materie scientifiche o di formarsi per una professione nel settore scientifico. Molti dei vecchi tabù sono superati, intendiamoci, però residua unche continua a bloccare l’ingranaggio di un sistema che potrebbe/dovrebbe essere naturale. Le ragioni sono tante, e non tutte ragionevoli. A scalfirne alcune è riuscita tempo fa, ‘banalmente’ lavorando,. Astronauta, aviatrice e ingegnere, è stata la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea. AstroSamantha ci ha davvero fatto sognare tra le stelle e oltre. Con il suo record femminile ha regalato a bambini, bambine e adulti l’immagine di un. Si è conquistata anche un posto d’onore tra le: un traguardo da non sottovalutare perché metafora di un’evoluzione culturale ed educativa in corso.proporzione le donne in Europadegli uomini. Nessuna sostanziale differenza di genere per la scuola inferiore, mentre andando avanti il divario si amplia. Secondo l’ultimo ritratto statistico Istat Eurostat “La vita delle donne e degli uomini in Europa”, nel 2019 nell’Ue sono quasi uguali le quote per le donne e gli uomini tra i(22 per cento in entrambi i casi) che hanno completato solo il ciclo d’istruzione inferiore ovvero l’istruzione secondaria di primo grado. Il balzo è successivo. Sul fronte dell’istruzione terziaria: in media il, contro ilLe differenze più evidenti tra i due sessi si registrano negli Stati membri del Baltico, in Finlandia, Svezia e Slovenia. Un trend simile ma assai meno marcato invecedove comunqueC’è un però. E riguarda il curriculum e quindi le scelte di percorso sin dalla più giovane età. Tra i diplomati neiprevalgono i(ilper cento, contro ilper cento femminile), mentre soltanto ilsi diploma in, quasi la metà rispetto ai maschi (per cento). Un andamento che si traduce nel cosiddetto divario di genere all’interno delleovvero dell’area Science, technology, engineering and mathematics che è ancora piuttosto alto tanto nel Belpaese. Secondo un’indagine di Save the children soltanto il, 17 punti percentuali in meno rispetto alla media maschile. Nel resto d’Europa non va granché meglio. Problema culturale, problema di opportunità o entrambi? La risposta viene da lontano.Apparentemente no. Il tentativo di abbattere gli stereotipi di genere e di educare alle pari opportunità ha pure prodotto. Ma anche una serie di programmi che vorrebbero essere strategici. ‘Il’ è una delle iniziative avviate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proprio per promuovere le discipline nelle scuole di ogni ordine e grado. Da qui il concorso’, lanciato in occasione della festa della donna. L’obiettivo fondamentale?dal sistema formativo in primis l’idea di una presunta (addirittura naturale, sigh!)verso le scienze e quindi incoraggiarle allo studio di materie spesso accantonate. “Perché è così da sempre… per natura!”Il messaggio della La project manageri è: “Ragazze, non abbiate paura dei numeri. Sperimentate” ‘Girls code it better’ è entrato nelle scuole italianeper favorire l’incontro delle studentesse con numeri e tecnologia. Un volo a planare che richiede uno sforzo innanzitutto culturale. Costanza Turrini ne è l’ideatrice e la project manager.“Si tratta di un progetto ideato e sviluppato da Officina futuro Fondazione Maw. È nato sette anni fa con l’obiettivo di avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso laboratori di progettazione, programmazione informatica e fabbricazione digitale organizzati su percorsi di 45 ore. I laboratori, o meglio i club, sono formati da gruppi eterogenei di sole ragazze di tutte le classi dell’istituto: venti sorteggiate in maniera casuale tra le candidate, senza quindi seguire le indicazioni degli adulti…”.“Per evitare che nel laboratorio confluiscano le più brave o le più fragili, le ‘più portate per…’ o le meno. Insomma, la volontà è quella di uscire da certe logiche di selezione che sono in parte alla base proprio del divario e del pregiudizio che vogliamo combattere. Nei laboratori le ragazze affrontano un tema e l’elaborazione di un progetto che prevede anche lo sviluppo di un’area tecnica strumentale. Entrare nel club, infatti, significa imparare a creare siti web, programmare schede elettroniche, sviluppare App e videogame, costruire robot, progettare manufatti e stamparli con la stampante 3D, scoprire l’intelligenza artificiale o immergersi nella realtà aumentata, ad esempio. Ma significa anche imparare a imparare, superare i limiti che l’ambiente circostante impone alle donne, da sempre. Gli effetti benefici dell’attività di ‘Girls code it better’ si riscontrano anche sul fronte del contrasto alla dispersione scolastica. Finora abbiamo formato 4.500 ragazze su 117 scuole attraverso 227 club. Al progetto, che è gratuito, possono iscriversi entro il 31 maggio 2021 le scuole di tutta Italia su https://girlscodeitbetter.it ”.“Tutto nasce da una semplice domanda. Le donne hanno titoli di studio più alti (rappresentano oltre il 59 per cento dei laureati), sono spesso più preparate e più brave già dalle superiori, ma trovano ostacoli maggiori al momento di entrare nel mondo del lavoro. È occupata una donna su due: perché? Il punto è che mancano nei settori attualmente e in futuro più strategici e sui quali aziende, istituzioni tendono a investire. Il gender gap nelle materie Stem è considerevole. Il loro ruolo è marginale in ingegneria, fisica e informatica: le studentesse che scelgono quei percorsi in genere però si laureano prima e con voti più alti proprio perché poche, molto motivate e bravissime. Va molto meglio a livello di partecipazione per matematica, chimica e medicina. Il cammino però è ancora lungo”.“Sin da piccole. Da quando ‘rinunciano’ a giocare con la Lego per costruire, ad esempio. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che già alle scuole elementari le bambine iniziano a credere di essere meno brave dei compagni in determinate attività. Affiora, inoltre, in quella fase lo stereotipo della bambina ‘bella, posata e carina’ e del maschio ‘intelligente’. In Italia, anzi nel mondo, alle femmine non si chiede di essere sfidanti e così anche a scuola spesso faticano, hanno più paura ad accettare la competizione"."La differenza tra generi esplode all’ultimo anno delle medie. Se in prima si dimostrano ancora piuttosto aperte e predisposte agli stimoli nuovi, in terza la loro percezione è già influenzata dai retaggi culturali che le vogliono, generalmente, impegnate in studi umanistici e quindi poi in professioni che permettano loro di conciliare la carriera con i futuri impegni familiari. Qualcosa sta cambiando, ma guardando alle iscrizioni al liceo scientifico scopriamo che metà delle ragazze opta per l’indirizzo linguistico, mentre il percorso delle scienze applicate resta appannaggio dei maschi. In più esistono ancora genitori e docenti che distinguono tra materie ‘da maschi’ e materie ‘più da femmina’. Ecco perché l’evoluzione deve essere in primis educativa e culturale”.“Le ragazze devono essere davvero libere di scegliere e devono avere gli strumenti per individuare aspirazioni, percorsi ideali, valorizzando la propria diversità. La scuola, in primis, dovrebbe essere il luogo dove si combattono l’esposizione a modelli preconfezionati e il peso degli stereotipi anche inconsci. Perché non esistono intelligenze di serie A e di serie B, ogni intelligenza trova la sua collocazione, così come la matematica non è una materia impossibile"."Le ragazze sono già pronte a superare gli schemi, a ribaltare i ruoli pensati per loro dalla società. E i ragazzi sono molto più accoglienti di quanto si voglia immaginare. Il nostro obiettivo quindi è entrare in classe per proporre qualcosa di divertente, stimolante. Lo facciamo per le ragazze, per aumentare il loro interesse verso la scienza e la tecnologia. Lo facciamo per la società intera, perché una studentessa iscritta a un istituto tecnico fa alzare gli standard qualitativi generali. Ci devono essere più donne nell’intelligenza artificiale, nella programmazione perché il futuro passa da lì. Non farsi trovare preparate significa rimanere indietro, tagliarsi fuori dall’economia globale”.“Suggerisco di uscire dalla zona comfort, di provare, di sperimentare qualcosa che credono non sia adatto a loro solo perché qualcuno le ha spinte a pensarlo. Il segreto è conoscere, andare in profondità, impegnarsi. I giovani sono bombardati da un’informazione che corre velocissima. Non accontentarsi di stare in superficie significa divertirsi davvero. Lo stesso messaggio vale anche per i ragazzi, ovviamente”.