"Abbiamo vinto già", il singolo di Tiziano Ferro con J-Ax che preannunciava il divorzio

Il brano, un inno alla resilienza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Tiziano Ferro ha vinto già!

Sul finire dell’estate,è tornato in radio con un singolo destinato a non scivolare via tra una nuova uscita e l’altra. Si intitola "” ed è stato inciso con, lo storico volto degli Articolo 31 che, dopo aver imboccato la strada da solista, dallo scorso Sanremo è tornato alla vita - musicale - a due.In rotazione musicale dal 1 settembre, "Abbiamo vinto già" è uno di quei pezzi che raccontano in maniera nitida e cristallina, le sue fragilità, i buchi, le debolezze e l’eterna attesa di tempi migliori che sembrano non arrivare mai. La storia di ragazze e ragazzi, donne e uomini, costantemente in guerra con un’architettura sociale impegnata ad accettare la diversità solo se omologata. Un ossimoro che, sin dai primi secondi di ascolto, suona come un inno alla resilienza, alla rivincita di chi,, affronta il bene e il male con la forza di chi ha vinto già.Più di tre minuti di musica che piombano in un’epoca in cui istituzioni, scuole, famiglie e individui fanno quotidianamente i conti con uno scivolamento di intere generazioni verso un baratro difficilmente intelligibile. Uno spaesamento generale - complici anche le nuove tecnologie che, più che connettere, sembra abbiano contribuito ad alienare - che ha più che mai bisogno di modelli positivi, lumicini da cui trarre ispirazione. Scritto da Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax e prodotto dallo stesso Ferro e Marco Sonzini, il brano è un’inaspettata, bellissima sorpresa musicale che si accoda senza colpo ferire a "Il mondo è nostro", album del 2022 del 43enne che mette da parte tormenti e paure per fare spazio a maturità, consapevolezza, conoscenza di sé e una buona dose diIn mezzo c’è tutta una vita, pandemia compresa, che ha indubbiamente mutato il modo del cantautore di poggiare lo sguardo sulle cose, portandolo a comprendere che, dopo tutto,. E, a ripercorrere la sua storia, come dargli torto. L’outing i problemi di salute e - notizia di oggi - il divorzio dal compagno Victor comunicato a mezzo social. Passaggi complessi, a cui fa da sfondo un Paese ancora mille lustri indietro sul fronte dei diritti e che hanno reso il cantautore di Latina un’icona, un, resilienza e capacità di andare al di là di stereotipi e di un mondo niente affatto capace di includere. A più di quarant’anni, Tiziano Ferro è un uomo completo, fermamente convinto che l’unica via sia, sempre e comunque, non discostarsi da sé per compiacere qualcuno. "Abbiamo vinto già" è, a suo modo e in chiave pop, un manifesto personalissimo e sociale, che ha il compito e la responsabilità di soffiare sul vento della fiducia in sé e nel sé che diventa noi. Il post sulla fine dell’amore con il compagno Victor Allen che in queste ore sta facendo il giro dei social ne è la dimostrazione. L’ennesima narrazione di un. Ha vinto già, anche oggi.