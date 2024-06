Big Mama e Alessandra Amoroso, la solidarietà femminile per aggiustare un amore “Mezzo Rotto”

“Sta succedendo”, o meglio, è successo. Alessandra amoroso e Big Mama hanno annunciato così l’uscita del loro singolo, disponibile da venerdì 31 maggio in radio e su tutte le piattaforme, con un post su Instagram e una serie di video su TikTok in cui spoileravano qualcosa sulla pubblicazione del brano.

Si intitola “Mezzo Rotto” (Epic/Sony Music), riferimento a un amore che sembra vacillare, che zoppica ma che continua a durare, complice anche un aiuto dall’esterno: perché se le cose in una coppia non vanno, spesso, è nella solidarietà con le amiche che si trova il conforto necessario.

“Alessandra Big Momoso è reale”, ha scritto la salentina di “Karaoke” (2020) postando un video in cui balla sulle note della canzone, mentre la giovane rapper ha affidato a Instagram alcuni scatti di loro due per pubblicizzare l’uscita.

La collaborazione tra Amoroso e BigMama

Il connubio musicale tra le due artiste è nato nel 2022, quando Marianna Mammone (vero nome della 24enne campana, rivelazione degli ultimi anni, ndr) ha aperto la data napoletana dell’ultimo tour di Amoroso, grazie all’avvio della collaborazione di quest’ultima con Spotify Equal. E entrambe hanno calcato quest’anno altri due prestigiosissimi palchi: quello del Festival di Sanremo a febbraio 2024, ambedue al debutto come concorrenti all’Ariston (la rapper con “La rabbia non ti basta” e la cantante pugliese con “Fino a qui”), e a in inizio maggio quello dell’Arena di Verona, per l’evento Una Nessuna Centomila contro la violenza di genere.

Solidarietà femminile e potere dell’amicizia

E ora “la mezzo rotto era è iniziata, che vi piaccia o no” annunciano, unendo le forze in un singolo dalle sonorità pop, dal ritmo sostenuto che entra in testa e ci rimane.

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto

recita il ritornello della canzone e il senso è tutto lì: da chi vai se la storia non funziona? Ma dalle amiche ovviamente, pronte ad ascoltare i tuoi sfoghi, i pianti magari, a darti consigli e affetto che invece sembrano mancare nella relazione. BigMama e Alessandra Amoroso cantano questo, la solidarietà al femminile, la forza dell’amicizia indissolubile di fronte alle mancanze dell’amore di coppia.