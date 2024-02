Alessandra Mastronardi: "Era ora che al cinema ci fossero storie su donne, raccontate da donne"

La serie "One Trillion Dollars" e il cinema al femminile

Sempre più registe, sempre più premiate

Alessandra Mastronardi attrice internazionale

L'impegno sociale

"Sono felice del successo di Paola Cortellesi e di ‘C’è ancora domani’ . Era ora che ci fosse un, era ora che ci fossero storie su donne, raccontate da donne. Sta arrivando uno tsunami, ne sono convinta. E sono contentissima"., nella saletta di un hotel di Berlino, sta presentando la serie "", una produzione internazionale che approda oggi, giovedìin Italia e contemporaneamente in mezzo mondo.Lei ne è protagonista, insieme al giovane franco-tedesco Philippe Froissant, e ad un maestoso Orso Maria Guerrini. La serie si dipana fra Berlino, Firenze e un Maghreb ricreato nelle Canarie, e ha i ritmi e le scansioni narrative di un thriller. Mentre sta rispondendo ai giornalisti italiani, Alessandra si ritaglia un attimo per parlare del momento felice che sta attraversando il. "Qualcosa è cambiato, anche in Europa, anche in Italia. Il movimento MeToo , che negli Stati Uniti è stato un tornado, da noi è stato un venticellino, proprio come lo sciopero degli attori americani del quale, da noi, si è sentito solo un riflesso sbiadito. Ma alla fine, dai e dai, qualcosa cambia. Si è capito che: si è capito che le donne possono raccontare storie che le riguardano", dice.Fuori dalle finestre, un inverno berlinese grigio pallido, quasi bianco. Dentro la saletta dell’hotel, invece, Mastronardi ha gli occhi che le brillano. "E non c’è soltanto, ma una piccola pattuglia di attrici che hanno trovato la forza di passare alla regia e di raccontare storie che le rappresentavano. Penso a Micaela Ramazzotti con ‘Felicità’, che racconta affetti tossici nell’ambito della famiglia oggi, così come Cortellesi racconta un rapporto violento, tossico nell’Italia del dopoguerra; penso a Margherita Buy con ‘Volare’, e a Kasjia Smutinak con il suo documentario, girato con molto coraggio – e qualche rischio – al confine fra la Bielorussia e la Polonia. Ci sono donne che raccontano storie importanti"."È vero. Negli ultimi anni, due volte una regista donna ha vinto la Palma d’oro a Cannes – l’ultima Justine Triet , con ‘Anatomia di una caduta’ – e tre volte una regista donna ha vinto il Leone d’oro. Una, Chloe Zhao , è andata anche a vincere l’Oscar. È un bel segnale: e con questo non voglio dire che una giuria dovrebbe essere spinta a dare un premio ad un film ‘perché’ è di una regista donna. Prima di tutto, il film deve essere un bel film. Ma evidentemente, le donne in questo momento hanno tante storie da raccontare"."Ho vissuto a Los Angeles e ho vissuto a Londra: ho cercato sempre di alzare l’asticella, di impormi nuove sfide. E se penso che ho imparato l’inglese da sola, mi dico: Alessandra, è stata dura ma qualche conquista l’hai fatta. Ogni tanto, fa bene anche farsi pat pat sulla spalla da soli…»."Con un provino. Stavo partendo per le vacanze, quando la mia agenzia mi ha detto ‘Ale, fanno un provino per una serie in Germania’. Ho preso un aereo per Berlino e ho detto: comunque vada, non mi rimprovererò di non averci provato!’. E ora eccomi qui"."Esatto. In realtà questa serie ci porta al cuore del problema: parla di come tutto il mondo sia interconnesso, e di come vada cambiato tutto, tutto il sistema del mercato mondiale"."Sono stata a Kabul, sono stata in molti ‘sud’ del mondo. Ho capito che anche entrare in una scuola elementare e far sorridere i bambini è importante, è importante far sentire loro che non sono dimenticati. Ma ancora più importante è parlare con i politici, con le persone che decidono dove deve essere speso il denaro"."Ho detto ‘no’ a proposte anche molto ben pagate, specialmente nella pubblicità: non vivo per il denaro. Però lo rispetto. Con i primi soldi per ‘I Cesaroni’ comprai un’auto. Beh, era una Toyota Aygo, e l’ho tenuta per una eternità! Quando vivevo a Londra, mio padre mi veniva a trovare e, come ogni padre premuroso, mi lasciava sul tavolo, prima di andare via, cinquanta o cento euro, ‘per fare la spesa’. Quando tornava, li ritrovava, intatti".