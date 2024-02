Alessia Marcuzzi con il pancione è "Boomerissima": uno scatto vintage per il nuovo show

Una bellissima foto dicon il pancione manda in tilt i social e ricorda l'appuntamento con "". La bionda conduttrice, ma anche imprenditrice, sa come promuovere al meglio un. Da alcuni giorni sta postando su Instagram - dove ha un seguito di quasi cinque milioni e mezzo di follower - una serie di scatti del suo passato con l'hashtag "Boomerissima", il titolo del suohe partirà il 22 novembre, in prima serata, su Raidue.Dopo 25 anni passati a, la Marcuzzi è pronta per la nuova avventura televisiva che promuove con una foto allo specchio dove è in. "Aprile 2001. Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima" scrive la 'Pinella' per spiegare lo scatto vintage postato sui social della sua prima gravidanza , quando aspettava Tommaso, figlio dell’ex calciatore Pippo Inzaghi. La foto non è passata inosservata ed ha 'acchiappato' oltre 90mila like e una valanga di commenti pieni di complimenti e cuori.La Marcuzzi usa, quindi, le fotografie delper metterle acon ilche è poi l'idea di fondo del nuovo programma televisivo il suo sottotitolo è "". Si tratta, in pratica, di un tuffo nel passato dal sapore della nostalgia che ripercorre un periodo compreso tra gli Anni Settanta e il 2000 raccontando e confrontando usi, costumi, mode e tendenze. L'idea è creare un, un argomento che conosce benissimo anche da mamma: Tommaso ha 21 anni (figlio di Filippo Inzaghi) e Mia (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti) invece 10. La differenza d’età tra i suoi ragazzi è già indice di generazioni diverse e quindi motivo d’ispirazione domestica. "È il mio programma e ne vedrete veramente delle belle perché metterò, la nostra e quella dei Millennials . E vinceremo noi!" sono le parole della conduttrice 49enne durante la presentazione dei palinsesti Rai. E sempre in quella occasione, ha parlato del taglio con il passato (l'addio al Biscione). "Arrivo in Rai con grande entusiasmo. Il direttore Stefano Coletta ha detto 'è la donna più energetica che io conosca', quindi adesso ho una responsabilità pazzesca., anzi Boomerissima".In ogni puntata del programma, passato e presente sono rappresentati ciascuno da unache si batterà per dimostrare la superiorità della propria epoca. Le due fazioni si scontreranno in, dando vita ad un grande momento di intrattenimento: il migliore tormentone estivo, la comicità più divertente, la moda, il fenomeno pop e tanto altro ancora. Inoltre, lo show non si svolgerà solamente nello studio, ma si articolerà anche nei suoi ambienti circostanti: il, vera e propria casa in cui passeranno gli ospiti del programma e vivranno una serie di divertenti presenze fisse, e la strada appena fuori gli studi, elemento di congiunzione con il