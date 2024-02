"Amo essere una donna": Adele accusata di transfobia. E lei fa la pole dance in un locale gay

Il discorso ai Brit Awards

Le accuse di transfobia

Una scatenata pole dance

adele pole dancing at heaven who had this on their 2022 bingo card pic.twitter.com/bJsKbE0xiL — maddi 🍄 (@lilredmaddi) February 11, 2022

Prima ha dovuto giustificarsi per il, quando troppo grassa e ora troppo magra. Il divorzio, gli attacchi d'ansia , il suo corpo che, plasmato dalla palestra dove si rifugia per placare le crisi, cambia. Poi la ripartenza,dopo anni di assenza dalle scene, il successo. Ma di nuovo poi c'è la botta d'arresto, il tour di concerti a Las Vegas annullato a causa del Covid e. Insomma la vita di, nell'ultimo periodo, somiglia un po' a delle montagne russe emotive. Ora la cantante britannica si trova di nuovo sotto attacco per le parole pronunciate sul palco dei, dove durante il discorso di ringraziamento per uno dei premi vinti ha detto che ama "". E boom, ecco pioverle addosso centinaia di accuse di. Ma a stupire, ancor più delle reazioni alle sue parole, è stata la risposta dell'artista: a sorpresa è stata 'beccata' mentre si esibiva in una scatenata pole dance in undiCome c'era da aspettarsi ai Brit Awards la cantautrice dei record – che nella sua carriera ha venduto oltre, vincendo– ha fatto incetta di riconoscimenti: come, miglior album e canzone dell’anno. Adele quindi è stata la prima a portarsi a casa ilcome miglior artista, dopo che sono state cancellate le categorie di maschile e femminile, unificandole in quella vinta dalla cantante.Durante il discorso di ringraziamento, sul palco la 33enne si è commossa fino alle lacrime, ringraziando il figlio Angelo e l’ex marito Simon Konecki. Poi ha detto: "Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma" e ha aggiunto "Ne sono davvero, ma proprio davvero,". Le sue dichiarazioni, inutile dirlo, riguardano proprio il fatto che sia stata eliminata la divisione per genere proprio quest’anno. E altrettanto ovvie sono state le critiche che l'hanno travolta, tanto che perfino il suo entourage si è rifiutato di commentare l’uscita sull’orgoglio di genere.Dopo le parole pronunciate da Adele sul palco sui social glisi sono scatenati, accusando l'artista di "": dai commenti ai post alle stories, rimbalzava ovunque il termine(acronimo per Trans-exclusionary radical feminist). E si sa che quello che sui social e sul web muove gli animi spesso trova poi spazio anche sui media tradizionali. Le accuse, infatti, sono state prontamente riprese dalla stampa britannica e internazionale, che ha subito scagliato le sue frecce contro la pop star britannica. Commenti e critiche di questo genere, in effetti, hanno in precedenza colpito altre personalità del mondo dello spettacolo, come la scrittrice – 'mamma' di Harry Potter – la più famosa drag queen al mondo, che ha dovuto limare il linguaggio del suo franchise Drag Race Tuttavia, rispetto ai casi appena citati, quello di Adele appare abbastanza ''. Da parte sua, in effetti, non ci sono state parole discriminanti o insulti rivolti ad appartenenti ad altri generi rispetto a quello in cui si riconosce. Ma tant'è bastato essere '' da far scaldare gli animi di chi, evidentemente, non si sente altrettanto sicur* della propria identità. La star, però, non sembra essere stata toccata dalle accuse e sui suoi social ha postato selfie con il pubblico, immagini di backstage dell’esibizione sul palco e un sorriso sul red carpet con il premio tra le mani.Ma a mettere la parola fine all'Affaire gender sono i fatti. La risposta dell'artista, se non è arrivata a parole, lo ha fatto in modo molto più incisivo ed eclatante. Adele ha infatti partecipato a una serata organizzata da un noto locale gay di Londra, l' Heaven , durante la quale è stata chiamata sul palco, esibendosi prima in una mossa di, poi con alcune drag queen cantando anche il brano It's Raining Men. Splendida in un completo firmato Fendi, ha ballato per l'intera serata in pista, immortalata dai fotografi e dal pubblico entusiasta, che ha poi rilanciato video e immagini sui social. Insomma, c'era forse un modo migliore per rispondere alle accuse di 'transfobia'?