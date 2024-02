Anche le influencer piangono. Natalia Paragoni in lacrime: "Troppa competizione"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Anche le influencer piangono. Accade a, 24 anni, ex volto di "Uomini e donne" nell'edizione 2018-2019, come corteggiatrice, prima del tronista spagnolo Ivano Gonzalez e successivamente di Andrea Zelletta che poi è diventato il suo fidanzato. La modella e influencer nonostante il successo social (ha un milione di follower ) e una vita sentimentale felice (con Zelletta), è crollata di fronte alla telecamera, raccontando un lato della sua vita che non aveva mai svelato. "Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento., dover essere sempre perfetta", dice con la voce che trema, faticando a trattenere le lacrime.La bella influencer - autrice anche del libro "" - tramite una storia di Instagram, svela ilche sta attraversando. Inizialmente sembra una storia come tante: la ragazza originaria della provincia di Sondrio inizia raccontando di una serie televisiva che sta vedendo e scrive anche: “Una bellissima giornata, appena arriva mia mamma dal lavoro andiamo in montagna con i cani”. Meno di un minuto dopo però la rivelazione. “. Ma ora voglio raccontarvi una cosa: non sono sempre perfetta, ho anche io momenti di standby”, ammette trattenendo a forza le lacrime.Così, per la prima volta l'influencer si fa vedere in lacrime davanti ai suoi follower a causa dello “” dei social media. La fidanzata di Zelletta racconta, quindi, come spesso, in estate, si trovi a passare dei momenti di forte crisi . "" dichiara, definendosi poi una persona molto autocritica: "Penso sempre di poter fare più e non mi accontento mai di ciò che faccio" confessa. Ad amplificarle questo stato d’animo d’insoddisfazione sarebbero stati propri i social media . La modella, inoltre, spiega che certe volte le manca averee non sotto i riflettori.“Mi manca godermi i momenti come le ferie ed essere apprezzata dagli altrie non per il mio personaggio, vorrei qualcuno che mi ami a prescindere da tutto" dice ancora sperando che questa suapossa essereper qualcuno che si identifica con i suoi medesimi problemi.