Anna Lou Castoldi: "A 21 anni faccio la rider e amo Dora"

Chi è Anna Lou Castoldi

Felice con la sua compagna Dora

Incursioni nel mondo della moda Anna Lou Castoldi e un ruolo nella terza stagione della serie Netflix ‘Baby’. La figlia 21enne del musicista Morgan (Marco Castoldi, 50 anni) e dell’attrice Asia Argento (47), lo scorso hanno ha debuttato in passerella in quanto incarnava perfettamente lo spirito ‘punk gentile’ cui è ispirata la sua ultima collezione dello stilista cesenate Simone Botte, in arte Simon Cracker.Da perfetta testimonial della filosofia di Cracker, sul suo profilo Instagram sexydying seguito da quasi 53.000 follower (mentre su anna_lou_castoldiofficial ne risultano msolo 169 follower)aveva lanciato spesso messaggi contro l’odio in rete, di cui lei stessa dichiarava di essere stata vittima. Al momento decisa a rimanere fuori dal mondo dello spettacolo - nonostante la creatività le scorra nelle vene fin dalla più tenera età - , la ventunenne ha raccontato di aver intrapreso un’esistenza normale “senza percorrere la strada più comoda“ per realizzarsi, lavorando come rider e cameriera (“Ho fatto persino il manovale, i traslochi e dipinto case”, le sue parole) e il suo amore per la fidanzata Dora con la quale convive.Appassionata di pittura, musica, scrittura e ovviamente recitazione, ora “Consegno le pizze, ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto“, conferma a Fanpage.Essere figli di volti noti del mondo dello spettacolo non è sinonimo di vita privilegiata. A spiegarlo è proprio Anna Lou Castoldi, che in un’intensa intervista a Fanpage.it ha raccontato qualcosa di sé. Da un po’ di tempo ha lasciato Roma e oggi vive insieme alla sua compagna, con la quale convive in un piccolo borgo. Si mantiene lavorando come rider, ma ha fatto anche altri mestieri come manovale, si è occupata di traslochi e dipinto delle case. A proposito della sua vita privata Anna Lou Castoldi ha detto di essere. Non sente la necessità di sposarsi altresì trova complicato poter adottare e costruire una famiglia nel nostro Paese. Vivono insieme: “Abbiamo tanti progetti e una. Sono in Portogallo e l’energia che ho sentito qui da noi non si sente. Persino da parte delle forze dell’ordine”.Anna Lou Castoldi ha dichiarato apertamente di convivere con la sua fidanzata in un, dove le due si mantengono da sole senza l’aiuto di nessuno. La 21enne ha detto di svolgere diversi lavori: “Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci . Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto”, ha spiegato Anna Lou Castoldi. Come da lei stessa dichiarato si tratta di una sua scelta. A 21 anni non vuole chiedere soldi ai suoi genitori . Un qualcosa che le ha chiarito anche sua madre Asia Argento fin da subito. Appena ha iniziato a guadagnare qualcosa con la serie Baby, quando aveva 18/19 anni, l’attrice ha detto a sua figlia di imparare a cavarsela da sola: “Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita”, ha rivelato Anna Lou Castoldi.