Anna Lou Castoldi: "Mio padre Morgan non è omofobo, ma usare certe parole come insulti è becero"

Le offese omofobe di Morgan a Selinunte

Le scuse immediate

e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto e, quindi, la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una

di cui mi scuso sinceramente”.

"Lui ad XFactor e io no, perché è un uomo"

"So che mio padre non è omofobo, non è una persona che prova odio o discrimina, però una cosa che mi sento di dire è che: questo modo di fare è intrinseco nella società., non tanto per lui, ma un sacco di persone lo fanno". Con queste parolefiglia die di, ha commentato le parole dette dal padre dal palco di Selinunte il mese scorso. Il commento è arrivato oggi pomeriggio, a distanza di settimane dall'episodio in questione, all'interno degli studi televisivi di Verissimo, a Mediaset, dove la giovane era ospite insieme alla madre. Anna Lou Castoldi, 21 anni, si era già esposta qualche mese fa quando ha raccontato , in un'intervista, di aver intrapreso un’esistenza normale “senza percorrere la strada più comoda“ per realizzarsi, lavorando come rider e cameriera (“Ho fatto persino il manovale, i traslochi e dipinto case”, le sue parole).Una scelta che l'ha portata oggi a vivere, insieme alla sua fidanzata, in unlontano dai riflettori. "Io, che faccio parte della comunità Lgbtq,per queste cose - ha ammesso la giovane figlia d'arte, intervistata da Silvia Toffanin - non ce l'ho con lui perché ho capito che si è trattato di un intercalare. Ma il problema è proprio questo, ovvero che viene usato in modo spensierato da molte persone e non è giustificabile. Bisognerebbeche si usano, perché chi ascolta ci soffre e sono parole che molte persone si sentono dire mentre subiscono violenze ".L'episodio a cui si fa riferimento è quello accaduto a fine agosto, a Selinunte. Quello diera l’ultimo appuntamento del Festival della bellezza . Lo spettacolo a pagamento era iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l’ira dell’artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico gli avrebbe detto: “Sei fuori tema“. “Avete avuto abbastanza voi adesso – ha risposto Morgan, in piedi sul palco rivolgendosi al pubblico – avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto“. E poi ancora: “Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez …“. Ma soprattutto, quello che ha lasciato il pubblico di ghiaccio è stato quel “frocio di mer…“ rivolto a una persona del pubblico. Dopo l’acceso scontro verbale, l’artista ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo.Subito dopo il musicista si è giustificato scrivendo sul suo profilo social: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse”. "Il musicista, inoltre, ha fatto il suo ritorno proprio pochi giorni fa a XFactor, tra i giudici, e la giornalista Toffanin si è soffermata anche su questo, solleticando la ex compagna, nonché ex giudice dello stesso programma,L'attrice ha lasciato quella sedia nel 2018, dopo lo scandalo che l'ha vista protagonista: ovvero l e accuse di violenza che le ha mossoA domanda diretta della conduttrice sul perché l'ex marito sia lì, nonostante l'episodio di Selinunte, mentre lei è stata invitata a lasciare, Asia Argento non c'ha pensato due volte e ha risposto: "o forse perché lo scandalo mediatico che mi ha travolto veniva reputato più grave. Due pesi e due misure o forse perché è andata così. Questa esclusione è stata la mia forza".