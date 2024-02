Blanco, biglietti introvabili per la star dell'anno: "La cosa più bella del mio lavoro? Rappresentare tanti senza snaturarsi"

Dai 7 dischi d'oro al miliardo di streaming, i numeri del successo di Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco all'Eurovision Song Contest 2022

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco a Luce!: "La cosa più bella del mio lavoro? Rappresentare le storie di tanti senza snaturarsi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Blanco, il calendario e le date del tour (tutto esaurito)

BLANCO