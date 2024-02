Blanco contro Achille Lauro: “Non avrei mai partecipato all'Eurovision attraverso San Marino"

La stoccata

Achille Lauro con San Marino

La polemica

Brividi da record

Dopo il gesto queer sul palco di Padova - il reggiseno sfoggiato nel concerto del 4 aprile -lancia un dardo appuntito nei confronti di un compagno di Festival: a due mesi dalla vittoria a Sanremo con “Brividi“ in coppia con Mahmood, e a un mese dalla partecipazione all’Eurovision che la vittoria al Festival comporta, il 14 maggio a Torino, il cantante è partito dunque per un tour di 34 date i cui biglietti sono stati acquistati da più di 300 mila spettatori. La partecipazione all’Eurovision sarà una parentesi all’interno del suo viaggio in Italia: “Con Mahmood abbiamo già provato, il set è già definito e chiuso, speriamo bene. Io e Ale siamo felici, rappresenteremo l’Italia e questa cosa ci gasa, ci dispiace solo che abbiamo dovuto tagliare il brano di venti secondi per farlo entrare nei tempi voluti dal regolamento dell’”.Ma... c’è un ma. Come riporta La Repubblica, se non avessero vinto al Festival, Blanco avrebbe mai tentato con San Marino come ha fatto Achille Lauro. “Io non avrei mai tentato attraverso San Marino, ad Achille voglio bene ma per noi Sanremo ha significato portare sul palco la nostra musica, l’Eurovision è stata una conseguenza le sue parole - . Non avrei mai considerato l’Eurovision una priorità, né dunque avrei cercato il modo per andarci a tutti i costi”. “Abbiamo deciso: faremo “Brividi” in italiano perché siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia - sottolinea Blanco - . Peccato che per regolamento abbiamo dovuto tagliarne 24 secondi. Voglio bene ad Achille Lauro, ma non avrei cercato la strada di San Marino. Per me e Mahmood andare a Sanremo era un modo di portare la nostra musica su quel palco. L’Esc è arrivato dopo“.A sorpresa, lo scorso 20 febbraio è arrivata la notizia che Achille Lauro avrebbe partecipato all’Eurovision 2022 con l’inedito “Stripper” rappresentando San Marino: “Una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale. Grazie di cuore a San Marino, ‘l’antica terra della libertà’, per avermi invitato alla primissima edizione del proprio festival e aver reso possibile tutto ciò. Ci vediamo a Torino - le sue parole - . “Unaper affacciarsi a un pubblico internazionale, ci metteremo dieci anni di esperienza”.Achille Lauro, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmaker, aveva commentato felice, ma non sorpreso, la vittoria alla prima edizione di ‘Una Voce per San Marino‘, aperta a tutti i cantanti “senza limitazioni di cittadinanza e di lingua del brano”, che lo porta di diritto all’Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio: ‘sfiderà’ i ‘Brividi’‘ di Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022 , dove Lauro con ‘Domenica’ si è fermato alla XVI posizione.“Siamo amici», aveva risposto glissando sulle polemiche via social che lo accusano di ‘furbata’ per avere ottenuto in questo modo la partecipazione all’Esc. Con un aspetto non irrilevante: Achille Lauro potrà contare sulle, a differenza degli ‘avversari’, perché il regolamento dell’Eurovision impedisce di votare per l’artista in gara per la propria nazione. Così come Emma Muscat, che rappresenterà Malta, dove è nata, ma è stata lanciata da ‘Amici’ di Maria De Filippi e ha un contratto con Warner Music Italy. Brividi da recordE’ ancora “Brividi”, la canzone con la quale Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a guardare tutti dall’alto nella classifica di Amazon Music.