Brazzo, il rapper sordo che racconta il mondo in versi e in segni: "Canto la voglia di esprimermi"

. In una frase, lo specchio di una vita in salita. La fatica di imparare a cantare senza poter ascoltare nulla se non “le vibrazioni delle casse”, gli anni della logopedia e la voglia di mettere in versi la realtà, le battaglie per il riconoscimento della lingua dei segni e la denuncia sociale. Brazzo nasce ain una famiglia di sordi da tre generazioni e si trasferisce anel 2008. “Già da bambino desideravo cantare – racconta – solo che mi sentivo imbarazzato per il fatto che un sordo potesse cantare. Ho iniziato a parlare a cinque anni, all’inizio non parlavo molto bene e ho affrontato un lungo. Poi a trent’anni avevo questo desiderio lasciato nel cassetto e ho deciso di lanciarmi”.Quando rappa – e rappa bene – lo fa anche attraverso la lingua dei segni. Nel 2020 ha partecipato ae, scherzando,ha detto che è “il primo rapper che quando gesticola dice qualcosa di concreto”. L’idea, dice Brazzo, è, perché io vedo tanti udenti che la ascoltano in modo spensierato, ma anche i sordi ne hanno bisogno. E a loro quell’emozione può arrivare solo attraverso le espressioni e la lingua dei segni”.Nel suo primo video musicale, nel 2017, Brazzo ha denunciato le difficoltà e i disagi sociali che le persone sordomute, oraliste e sorde impiantate devono affrontare ogni giorno in. Ci addirittura sono decenni prima che, nel 2021, la lingua dei segni e la lingua italiana (LIS) venisse riconosciuta dalla legge. “Ancora oggi – denuncia – la LIS non è conosciuta . Negli uffici pubblici, nelle poste, nelle banche e persino negli ospedali. Questi problemi riguardano una grossa fetta della popolazione italiana. Secondo, più di un milione di italiani hanno gravi problemi di sordità. Tra questi, ci sono. La maggioranza di loro si esprime quasi esclusivamente con la lingua dei segni. La situazione è critica quando entriamo nell'. L'Associazione emergenza sordi ha calcolato che durante la pandemia, quasinon riuscivano a parlare con il proprio medico perché la mascherina impediva loro di leggere il labiale. Ma la discriminazione si espande anche al mondo della musica stessa: “Sarebbe bello che ifossero tradotti in LIS, sarebbero più inclusivi. Negli Stati Uniti lo sono, in Italia quasi mai”, spiega il rapper. "Ho chiesto a tanti artisti, tra cui, di potermi esibire prima o durante i concerti perverso i problemi della nostra comunità. Ma nessuno ha accettato e molti non hanno neanche risposto". Attraverso, Brazzo canta la volontà della comunità sorda di esprimersi. Anche e soprattutto in un mondo, come la, dove in apparenza i sordi sono esclusi per definizione. L'passano sempre per la cultura, prima di arrivare alle leggi. Il messaggio è semplice. E il rapper lo dice chiaramente nel suo brano più famoso,: “Siamo della nuova generazione, pretendiamo meno emarginazione, vogliamo più integrazione, diciamo no alla discriminazione. In fondo siamo tutti esseri umani”.