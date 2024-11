Whoopi Goldberg apre un canale tv dedicato allo sport femminile

Un canale tv dedicato interamente allo sport femminile. È la nuova iniziativa imprenditoriale di Whoopi Goldberg, nota attrice e conduttrice statunitense: il nome del canale è “All Women’s Sports Network” e l'obiettivo è proprio quello di fornire una maggiore visibilità e copertura delle discipline praticate dalle donne, ancora oggi troppo in secondo piano rispetto ai colleghi maschi.

Non è mistero che Goldberg sia appassionata di sport da sempre: il suo desiderio nasce proprio dalle discriminazioni subite quando era piccola in ambito sportivo, in quanto giovane donna. "Noi prestiamo attenzione a tutto; dobbiamo farlo. Portiamo i nostri bambini a praticare sport, andiamo con i nostri mariti a guardare sport; vogliamo anche vedere noi stesse mentre pratichiamo quegli sport" ha spiegato la conduttrice, che poi ha definito "assurdo" che non ci fosse un canale sportivo dedicato alle donne, sottolineando che si tratta di qualcosa che le donne vogliono guardare e vivere e che catturerà senza dubbio la loro attenzione.

L'interesse verso lo sport femminile è in crescita

Negli ultimi anni, l'interesse nei confronti dello sport femminile da parte del pubblico e dei media è aumentato: ad esempio, secondo YouGov Italia da novembre 2020, data è iniziata la raccolta dati, a giugno 2023, la percentuale di consumatori che dichiara di aver seguito lo sport femminile nell'ultimo mese è passata dal 21% al 28%. Tutto ciò è avvenuto grazie a marchi, sponsor ed emittenti che hanno deciso di investire in queste discipline.

Basti pensare alla copertura della BBC del calcio femminile: nel 2019 l'emittente ha raddoppiato l'offerta della Coppa del Mondo femminile, trasmettendo quasi il triplo delle partite rispetto agli Europei 2017, e, tre anni dopo, ha fatto lo stesso con gli UEFA Women's Euro 2022, trasmettendo un totale di 26 partite. Questo chiaramente ha portato a un aumento del pubblico inglese, dimostrando che promuovendo gli sport femminili ne aumenta la visibilità e questo crea, a sua volta, anche maggiori opportunità di sponsorizzazione.

I fan vogliono vedere lo sport femminile, ma manca la copertura

Quindi, l'interesse c'è, ma i fan non riescono a seguire i loro sport preferiti per la bassa copertura televisiva degli eventi. Secondo Nielsen Fan Insights, quasi un quarto della popolazione statunitense (22%) ha dichiarato nel 2023 che i media non forniscono informazioni sufficienti per seguire gli sport femminili e quasi un quinto dei tifosi ha affermato che le trasmissioni in diretta non sono facilmente accessibili.

Purtroppo poi si pone spesso anche un problema di sessismo, come successo durante le Olimpiadi di quest'anno. Basti pensare al commento sessista del telecronista inglese Bob Ballard (poi rimosso dal suo incarico) sulla nazionale di nuoto australiana. Dopo la vittoria dell'oro da parte delle atlete, Ballard aveva commentato: "Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne...che se ne vanno in giro a truccarsi". E poi ancora i titoli sessisti su Rossella Fiamingo dopo l'oro nella spada femminile, che la menzionavano come "fidanzata di Gregorio Paltrinieri" o "l'amica di Diletta Leotta".

Tornando all'idea di Goldberg, “All Women’s Sports Network” può essere un passo in avanti nella copertura e nella narrazione dello sport femminile? Certo che sì! Ed è bello sapere che il debutto ufficiale del canale sembra imminente.