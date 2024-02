Centre Pompidou, la visuale Lgbt+ in mostra "Over The Rainbow"

Si chiama Over the Rainbow la mostra allestita dal 28 giugno al Centre Pompidou di Parigi. Per la prima volta in assoluto il famoso Centro d’Arte e Cultura ha organizzato un evento nel quale, fino al 13 novembre, verranno esposte opere di artisti celebri per essere stati determinanti, con il loro lavoro, nel dare un volto alle comunità Lgbt, in piena sintonia con le trasformazioni sociali nel tempo.

Le opere a Over the Rainbow

Con più di 500 opere presentate al pubblico, la mostra propone anche una interessante rassegna di vecchi film, di documenti rari oltre a dipinti di indubbio valore. Verranno mostrati anche disegni praticamente sconosciuti di Andy Warhol, eseguiti con penna a sfera negli anni '50, prima che diventasse l'artista per eccellenza della pop art.

Inoltre sarà presentato il lungometraggio censurato "Un chant d'amour" di Jean Genet, che considerava l'omosessualità un gesto ribelle contro la società, e non mancheranno le prime transizioni di genere con la presenza delle pittrici Michel-Marie Poulain e Lili Elbe.

Quest'ultima è celebre per essere stata la prima persona a eseguire un intervento chirurgico di riassegnazione negli anni '30, e la sua figura è stata rievocata nel 2015 grazia al film di Tom Hooper "The Danish Girl".

Una visione affermativa per combattere gli stereotipi

"L'intento della mostra è quello di mettere in discussione il modo in cui gli artisti, qualunque sia la loro sessualità, hanno voluto mostrare un'immagine affermativa per combattere gli stereotipi che troppo a lungo hanno segnato un destino comune", spiega il curatore Nicolas Liucci-Goutnikov, capo servizio e conservatore della Biblioteca Kandinsky.

"Ovviamente non possiamo credere di essere esaustivi e pretendere così di chiudere l’argomento. Forse è piuttosto lo spalancarsi di un portone su argomenti tuttora immaginati da molti come tabù. Allora proponiamo momenti significativi della storia sociale e culturale delle sessualità, con una collezione di opere diverse finalizzate ad affermare quanto la rappresentazione omofoba denigra".

L’esposizione si apre rievocando la Parigi lesbica degli anni '30 con il "Salon de l'Amazone", circolo letterario e artistico creato dall’americana Natalie Clifford Barney e frequentato da molte personalità, tra cui le pittrici Marie Laurencin, Romaine Brooks, la libraia Sylvia Beach o l'attrice Greta Garbo.

Non mancheranno manifesti emblematici a favore della lotta contro l'Aids, ma anche una una tela di Andy Warhol intitolata "Oxidation painting", recentemente acquisita dal Centro Pompidou e realizzata negli anni ’70 con l'urina delle modelle .